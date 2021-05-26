Счет 3:0, но игра не добавила оптимизма.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Россия — Дания — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Морозов — 1 (бол., Воронков, Бурдасов), 39:18 — 1:0. Барабанов — 3, 49:41 — 2:0. Воронков — 1 (Морозов), 56:35 — 3:0.

Вратари: Самонов — Дам.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (10+9+12) — 18 (7+5+6).

Судьи: Бьерк, Норд.

26 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

О проходной по значению игре группового этапа на чемпионате мира, закончившейся победой, полагается забывать через пару часов после финальной сирены. Особенно с учетом того, что впереди встреча с обозленными швейцарцами, которые имеют как минимум медальные амбиции. В трех очках, добытых малой кровью над заурядным соперником, нет ничего страшного и постыдного. Формула турнира подразумевает для фаворитов выход на полную проектную мощность ближе к четвертьфиналу. Однако впечатления от игры с Данией на протяжении почти 50 минут можно было описать совсем не оптимистичными словами «больно», «мучительно» и местами даже «ужасно».

Иначе оценить действия сборной России, получившей в свое распоряжение еще одного энхаэловца в лице Нестерова, против скромного оппонента лично у меня никак не получается.

Временами взволнованный голос моего доброго знакомого Дениса Казанского, который комментировал матч с места событий, не врал. В третьем периоде при счете 1:0, когда в большинстве датский форвард Майер от души приложился по шайбе и заставил звенеть на пол-Риги перекладину российских ворот, сердце было готово выпрыгнуть из груди.

Запоминается чаще всего последнее. Уверенная игра в концовке матча и вполне приличная разница в три гола — вроде бы неплохо. Если забыть при этом на секунду, что северяне накануне провели непростой матч с Великобританией, одолев ее в овертайме, и против России их на всю игру немного не хватило.

После того как хоккеисты нашей команды получили пощечину от словаков, можно было предположить, что на датчанах получится отыграться во всех смыслах.

Например, много и разнообразно атаковать, забросить четыре-пять шайб, вернуть себе психологическую уверенность, отработать какие-то нюансы перед важным матчем со сборной Швейцарии. Получилось далеко не все, а в резюме по игре побольше отрицательных строчек, чем положительных. Три очка, стабильно хорошая работа спецбригад, прогрессирующий по ходу турнира Самонов и содержательные действия от молодого Морозова, который стал автором победного гола и здорово ассистировал Воронкову в третьей шайбе. Вот и все о плюсах.

Максимальный настрой после поражения и отличная самоотдача в каждом эпизоде не помогли сборной России показать действительно качественный хоккей против упорного, организованного, но скромного и почти безыдейного соперника. Вратарь австрийского «Клагенфурта» с говорящей фамилией Дам при помощи своих партнеров почти ничего не дал сделать нападению сборной России. На фоне травм Окулова и Григоренко еще острее вылезли проблемы с позиционной игрой и отсутствием последнего паса.

Если уж с таким соперником приходится столько мучиться, то что делать дальше, когда уровень сопротивления возрастет? Пока яркий матч с чехами кажется исключением на общем фоне. Утверждать, что россияне прибавляют по ходу турнира, пока сложно. Валерий Брагин, когда-то в 90-е завершавший карьеру именно в Дании, и на молодежном уровне сталкивался с трудностями в играх с командами из этой страны. А вот дальше по плану должно быть лучше. Проверим это предположение в субботу со сборной Швейцарии.