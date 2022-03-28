Зимой Канада опозорилась с домашним МЧМ, а теперь хочет себе еще один турнир. Тот самый, что отобрали у России

Он мог пройти в Новосибирске и Омске.

За более чем 30-летнюю историю существования молодежного чемпионата мира в Канаде сформировался настоящий культ любимого новогоднего турнира, а местная федерация в тандеме с кленовым медиагигантом TSN по-настоящему монополизировала права на его показ и проведение. Если в России всю прелесть и магию МЧМ осознали лишь после золота Баффало в 2011-м, то на родине Гретцки и Лемье с ума по молодежке начали сходить еще после локаутного сезона-1994/95, который при отсутствии конкурента за зрителя прошел в Альберте.

Тогда канадцы по-настоящему мощно вложились: собрали звездную команду с Брайаном Маккейбом, Эдом Жовановски, Джейми Сторром, Райаном Смитом и еще не разочаровавшим всех Александром Дэйглом, вынесли несколько матчей на энхаэловские арены в Калгари и Эдмонтоне, провели широкую пиар-кампанию на TSN, для которого МЧМ на безрыбье оказался настоящим спасением. Не подвела и команда Дона Хэя, которая выиграла все семь матчей, попав очередным золотом прямо в сердце своим соотечественникам, которые надолго влюбились в молодежный хоккей.

В 1995-м у ИИХФ еще не было идеи отдать один из двух флагманских продуктов в руки канадских функционеров. Хотя доходы от билетов, посещаемость и сумасшедшие телерейтинги турнира впечатляли. Особенно на фоне крайне слабых результатов в Европе и США. На долгосрочный трехсторонний договор с участием Hockey Canada и TSN, который предусматривал проведение МЧМ в Канаде с минимальной периодичностью раз в три года и передачу приоритетных прав на показ первенства крупнейшему спортивному каналу страны, команда Рене Фазеля решилась лишь в середине 2000-х, когда швейцарец устал считать копейки от европейского чеса.

Хоккеисты молодежной сборной Канады. Фото Global Look Press

С тех пор соглашение несколько раз продлевалось, и долгое время его целесообразность никто не ставил под сомнение. ИИХФ, TSN и Hockey Canada стабильно гребли деньги с турниров, проведенных на родине хоккея, и делили прибыль на троих, год из года подтверждая цифрами, что в странах Старого Света МЧМ проводить не шибко выгодно. Европейцам же бросили взрослый ЧМ, который в Северной Америке никому не интересен.

Поделив международные турниры, все вроде бы остались довольны. Однако в последнее время «кленовые листья» пытаются забрать даже то, что должно было принадлежать Европе и, по-видимому, хотят установить реальную монополию на единственный международный хоккей, который по-настоящему радует глаз каждый год.

«Свадебный бардак» на МЧМ-2022 в Эдмонтоне вы еще долго не забудете. Но сейчас мало кто помнит, что второй год подряд турнир прошел в Альберте по одной простой причине. Канадская федерация посчитала, что из-за отсутствия болельщиков на трибунах в 2021-м в следующем году она должна иметь право на проведение полноценного мирового форума, и вынудила ИИХФ забрать его у шведов, которых просто отодвинули в очереди на 2024 год. Не смутило даже то, что скандинавы изначально планировали отпраздновать зимой 2022-го 100-летний юбилей шведского хоккея.

Казалось бы, после скандала с проваленной организацией и попыткой провести МЧМ по-бюджетному Hockey Canada должна была на некоторое время уйти в тень и дать забыть о себе и декабрьском позоре как минимум до перезапуска турнира следующим летом. Но теперь, по информации Sportsnet, в ИИХФ готовы отдать канадцам МЧМ-2023, который после всем известных событий отобрали у Новосибирска и Омска, и уже получили предварительное одобрение.

Хоккейный стадион в Ред-Дир. Фото Global Look Press

Право проведения МЧМ двум сибирским миллионникам уже никто не вернет. Но третий турнир подряд в Канаде? Вы серьезно? О какой популяризации хоккея может идти речь, если лучшие юниоры мира в очередной раз приедут в условное Онтарио? Не ИИХФ ли ратует за необходимость проведения турниров за пределами стран Большой шестерки? Парадокс, но разглагольствуя о необходимости покорять новые рынки и аудиторию, люди в галстуках сознательно концентрируют самый привлекательный и ликвидный продукт внутри одной страны.

Кто-то скажет, что «никто так не любит хоккей и МЧМ, как канадцы, — не зря же они бьются за любую лишнюю возможность провести турнир». Однако этот тезис уже изрядно надоел. Как Hockey Canada «любит хоккей», мы уже увидели прошлой зимой в Ред-Дире, когда организаторы во время разгула омикрона поселили команды в отель с «гражданским населением» и устроили идеальный шторм. Да и вообще — кто сказал, что постоянно растущие швейцарцы с их атмосферными стадионами и забитыми под завязку стоячими трибунами или немцы, собирающие 16-тысячники на матчах местного чемпионата, любят хоккей намного меньше?