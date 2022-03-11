Когда-то Канада пропустила две Олимпиады и семь ЧМ из-за ссоры с ИИХФ. И ничего не потеряла

Сборная Канады по хоккею не играла на чемпионатах мира и Олимпиадах в 70-е годы

Споры о статусах хоккеистов привели к бойкоту международных турниров.

Российский спорт попал под санкции. Хоккейные сборные пропустят ближайшие турниры разных возрастов: юниорский, взрослый и молодежный чемпионаты мира. Решения ИИХФ могут отразиться на популяризации «шайбы» в стране и прогрессе местных талантов. Турниры до 18 и 20 лет — важный этап в развитии юниоров и смотрины перед драфтом НХЛ. Отстранение от взрослого ЧМ приведет к потере аудитории, которая интересуется только результатами сборной.

Однако все это вовсе не приговор для нашего хоккея. Внутренний чемпионат даже с минимальным числом иностранных клубов и потенциально небольшим числом легионеров самодостаточен. Временное неучастие в турнирах ИИХФ приведет только к локальным потерям, но точно не уничтожит хоккей в России.

Без Евротуров появится шанс сконцентрироваться на прогрессе КХЛ. Пришло время перевернуть цепочку связей и выбрать осмысленный и напрашивающийся не первый год вектор: сильный чемпионат — сильная сборная. Которая, правда, не сыграет на ближайших турнирах, но эффект будет ощутим в будущем.

Например, отсутствие соревнований под эгидой ИИХФ не навредило другой хоккейной державе — Канаде. С 1970 по 1976 год «Кленовые листья» самоустранились с международных турниров (играли только на неофициальных МЧМ), но бойкот не сломал их хоккей.

Чемпионаты мира и Олимпиады без профессионалов

МОК и ИИХФ долгое время следовали консервативным устоям, которые не всегда увязывались со спортивными принципами. С 1920 по 1976 год в чемпионатах мира и Олимпиадах не участвовали профессиональные игроки. На соревнования допускались только хоккеисты-любители. Директива шла от Олимпийского комитета, который ставил массовость выше качества хоккея и уровня конкуренции.

Статус игрока-любителя не соотносится с современным пониманием. Канадцы до конца 1960-х делегировали на чемпионаты мира и Олимпиады хоккеистов, которые регулярно тренировались, но зарабатывали на жизнь обычными профессиями. До 1960 года представлять кленовый флаг отправлялась команда — победитель любительского чемпионата страны. Спорт не был для ее игроков основным источником дохода.

Советские игроки признавались любителями лишь документально — их оформляли военнослужащими, сотрудниками МВД или работягами. От хоккеистов НХЛ их распорядок ничем не отличался: изнурительные тренировки, матчи с командами внутреннего чемпионата. Де-факто — профессионалы, де-юре — любители.

Споры о статусах игроков нарастали после каждого чемпионата мира или Олимпиады. Канадцы бесились из-за невозможности собрать сильнейшие составы. Особенно когда конкуренты начали прогрессировать и на международную арену высадились советские хоккеисты. До их подъема в элиту канадцы доминировали даже любительскими командами. Все изменилось с 1954 года, когда сборная СССР впервые выиграла чемпионат мира. А с 1963 года началась гегемония советского хоккея на ЧМ — всего лишь три упущенных титула за 20 лет!

Канадская забастовка

Пока канадские любители бились на международных турнирах, в Северной Америке стремительно развивалась НХЛ. В 1967-м боссы лиги впервые с 1920-х годов расширили представительство команд. В борьбу за Кубок Стэнли включились шесть клубов, а через три года — еще два. Чемпионат, нехило потрепанный и Великой депрессией, и последствиями Второй мировой войны, прогрессировал. До современного облика ему предстояло сделать немало шагов вперед, но курс на повышение конкуренции в лиге североамериканцы задали еще в 1970-1980-е годы.

Следующим логичным шагом должен был стать отказ от любительского формата чемпионатов мира и Олимпиад. Чтобы показать, на что способны Швеция, Чехословакия и СССР против канадских профессионалов из НХЛ. С таким предложением «Кленовые» выступили на конгрессе ИИХФ в марте 1969 года. Поддержал его даже премьер-министр Канады Пьер Трюдо. Канадская делегация уговорила ИИХФ на квоту в девять профи на каждую команду, но через полгода федерация передумала.

Профессионалам закрыли путь на чемпионаты мира и Олимпиады, а у канадцев за их кричащую позицию и разногласия по регламенту турнира отобрали домашний ЧМ-1970, проведение которого планировалось в Монреале и Виннипеге. «Кленовые» в ответ на резонансное решение ИИХФ объявили бойкот и до 1977 года самоустранились со взрослых турниров под эгидой международной федерации, не поехав на Олимпиады в Саппоро и Инсбруке.

Смена курсов ИИХФ и МОК

Лучшие хоккеисты Канады и СССР встретились на легендарной суперсерии-1972. Сыграли против советских «любителей» только представители НХЛ, а хоккеисты ВХА (Всемирной хоккейной ассоциации, просуществовавшей с 1972 по 1979 год) — к примеру, Бобби Халл, Дерек Сандерсон, Жан-Клод Трамбле — не участвовали в новом турнире. На чемпионатах мира по-прежнему действовал запрет на профессионалов.

В ИИХФ считали, что набег профи приведет к исключению хоккея из олимпийской программы. Президент МОК Эйвери Брендедж следовал догме основателя Игр Пьера де Кубертена. Француз инициировал Олимпиаду как соревнование любителей, не получающих денежные вознаграждения за спортивные успехи. А Брендедж был убежден, что олимпийские идеалы неприкосновенны.

Рецессия — шанс для продвижения новых идей. Суперсерия и учрежденный в 1976 году Кубок Канады родились в том числе благодаря консервативным убеждениям МОК и их плотного сотрудничества с ИИХФ. Развитие альтернативного хоккейного рынка, не подчиняющегося международной федерации, заставило руководителей задуматься о падении популярности соревнований.

«Кленовые» вернулись на мировую арену в 1977 году, когда был улажен конфликт между канадской стороной и ИИХФ. Немалый вклад в консолидацию внесли новый президент федерации Гюнтер Сабецки и новый президент МОК Майкл Килланин. Первый понимал, что без канадцев турниры теряют свою ценность. Второй не видел преград и противоречий для участия профи на Олимпиаде.

Килланин пролоббировал отказ от дифференциации «профессионалов» и «любителей» и озадачился проблемой коммерциализации спорта. Хоккейные турниры собирали всех сильнейших игроков, без оглядок на статусы и лиги. МОК осознал, что правила игры изменились. На архаичных принципах Кубертена не построить сообщество, отвечающее развивающемуся мировому рынку.

С 1977 года чемпионаты мира приняли современные очертания. Вылетевшие из плей-офф игроки НХЛ приезжали на турниры и помогали сборным. До Олимпиады хоккеисты НХЛ (но только те, кто отпросился у своих команд) добрались в Калгари-1988. Освобождение профессионалов не означало, что на Играх собирались сильнейшие составы Канады и США. Владельцев клубов НХЛ не устраивало, что их звезды пропускали матчи из-за участия в Олимпиаде. Отгулы лидеров нарушали целостность соревнований и приносили финансовые убытки. В итоге МОК договорился с НХЛ только в 1998 году — и до Пхенчхана-2018 турниры проходили с участием сильнейших игроков планеты.