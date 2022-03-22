Решение по месту проведения чемпионата мира по хоккею-2023 будет принято в конце апреля

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда будет принято решение относительно места проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Решение будет принято на последней неделе апреля», — цитирует Тардифа ТАСС.

Чемпионат мира 2023 года должен пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Однако совет ИИХФ принял решение отозвать у Федерации хоккея России (ФХР) право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, и отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации на неопределенный срок.

Молодежный ЧМ должен был пройти в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.