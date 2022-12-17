Нужны ли сейчас матчи национальной сборной? Да, и еще как

В Москве проходит Кубок Первого канала. Объясняем, почему стоит проводить товарищеские турниры с участием Белоруссии и Казахстана.

Кубок Первого канала ожидаемо вызвал низкий ажиотаж перед стартом. Вместо традиционных соперников из элиты европейского хоккея (Финляндии, Швеции и Чехии) сборная России сыграет с Белоруссией и Казахстаном. Конкуренция снизилась. Больших интриг не предвидится. В составе нашей команды минимум звезд первого порядка. Раньше внимание привлекали не только матчи с участием россиян. Встречи чехов, финнов и шведов цепляли знакомыми кхаэловскими героями. Сейчас космического интереса не ждем вокруг наших матчей, не говоря о прошедшей игре белорусов и казахстанцев.

Неспроста обсуждалась необходимость Кубка Первого канала в условиях спортивной изоляции. Раз наша сборная не играет с равными соперниками, тогда для чего участвовать в дружественном междусобойчике? Хоккеисты и так утомлены плотным календарем, а впереди важнейший отрезок чемпионата КХЛ. Однако за поверхностными выводами кроются причины, которым не всегда придается значение. Назовем минимум два повода для того, чтобы без угрызения совести отметить Кубок Первого канала.

Матчи национальной сборной объединяют нейтральных болельщиков. Соревнования в формате «наши против не наших» цепляют не только любителей спорта, но и зрителей, которые не погружены в тему. Они не знают, сколько голов осталось забить Александру Овечкину, чтобы обогнать Уэйна Гретцки. Не вдаются в подробности, почему на Кубок Первого канала не попали Вадим Шипачев, Александр Радулов и Вячеслав Войнов. Сборная для них — не конкретный набор хоккеистов, а символ страны и команда, успехам которой хочется радоваться, независимо от фамилий на свитерах и соперников.

Вадим Шипачев и Александр Радулов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Спрос поверхностно погруженной в спорт аудитории часто упускают. Ради нее проводят Кубок Первого канала и другие турниры, которые не отличаются обилием мастеров и высокой конкуренцией. Не называл бы это обманом болельщиков. Действительно, они привыкли следить за матчами с топ-соперниками: шведами, чехами, финнами. Сейчас подается зрелище под белорусским и казахстанским соусами. Вводные не впечатляют, но это не значит, что матчи пройдут скучно. Ни один болельщик не откажется от разгромной победы с уймой изящных шайб. Даже если они окажутся в воротах Алексея Колосова и Никиты Бояркина.

Кубок Первого канала поддерживает маховик индустрии. Неправильно останавливать жизнь национальной команды, какие бы сложные времена она ни переживала. Международная практика полезна тренерам и хоккеистам. Не забывайте, что Алексей Жамнов работает со сборной второй год и свозил команду только на прошлый московский турнир и китайскую Олимпиаду. К моменту, когда Россия вернется на мировую арену, нынешний тренерский штаб окрепнет, станет еще сплоченнее и лучше узнает хоккеистов внутреннего чемпионата. А для молодых игроков вызов в сборную — это новый стимул для прогресса и знак того, что карьера идет в правильном направлении.

Неправильно отменять Кубок Первого канала при всей неоднозначности турнира. Для болельщиков — это пусть и маленький, но праздник хоккея. Шанс сходить на игры в выходной день, послушать на арене «Дорогой длинною» или собраться перед телевизором и посмотреть в деле будущее нашей сборной. Рано или поздно Россия вернется на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Многие фамилии нынешнего состава мы можем увидеть на будущих турнирах сборной. В ближайшие дни можно поближе познакомиться с Рашевским и Лихачевым, Савиковым и Чистяковым, Сафоновым и Воронковым, Серебряковым и Дорожко.