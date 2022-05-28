Канадцы проиграли датчанам, но могут выиграть ЧМ. Они и финны — главные претенденты на золото

Анонс полуфиналов ЧМ-2022.

Чемпионат мира. Полуфиналы

14.20. Финляндия — США

18.20. Канада — Чехия

Канадцы показали, что для выхода в топ-4 чемпионата мира можно валять дурака не только в группе, но и два периода четвертьфинала. От разбушевавшегося урагана пострадали мягкотелые шведы, которые рассыпались за 20 минут и упустили преимущество в три шайбы. «Кленовые листья» перевернули, казалось бы, безнадежный матч. В анонсе четвертьфинала я угадал исход только двух пар. Изначально верил в проход канадцев — не спешил бы называть их андердогами плей-офф. Пусть и на ЧМ они показывают не совсем типичный для себя хоккей.

Барзал, Батерсон, Дюбуа — в распоряжении Клода Жюльена достаточно талантливых форвардов, способных решать моменты на уровне чемпионата мира. Забудьте о том, что канадцы мучились на предварительном этапе, с треском отлетели от Швейцарии и докатились до исторического поражения от датчан — первого с 1949 года. Команда включилась в нужный момент, на характере вышла в полуфинал и не исчерпала на этом потенциал. Ресурсов хватит и для борьбы с мастеровитыми, но нестабильными чехами. Сомнения внушает только вратарская линия «Кленовых». Ни Крис Дриджер, ни Логан Томпсон не убеждают на турнире, и многие проблемы идут как раз от неуверенности на последнем рубеже.

Чехи благодаря магии тройки Червенка — Крейчи — Пастрняк справедливо вышли в полуфинал, обыграв Германию. Кари Ялонен в первый год работы вывел сборную в топ-4 чемпионата мира. Предполагал, что немцы, практикующие хоккей по североамериканским лекалам, предложат большой объем катания, насытят капканами среднюю зону и не дадут развернуться у собственных ворот. Отчасти это сработало, но разницу команде Ялонена обеспечило солидное большинство, ставшее кошмаром для Германии. Наблюдать за розыгрышем чехов — одно удовольствие. Передачи в клюшку, никакой спешки, стараются выводить партнеров на выгодные позиции. В равных составах немцы создали больше моментов, но не забили, а в меньшинстве их растаскали Крейчи и компания.

Жду, что за золото сразятся Финляндия и Канада и мы увидим повторение финала прошлого чемпионата мира. Команду Юкки Ялонена с отлаженным механизмом короновали еще до турнира. Перед родными болельщиками финны сделают все, чтобы не ударить в грязь лицом. Даже когда в четвертьфинале словаки повели в две шайбы, не покидало ощущение, что хозяева отыграются. Слишком велики запас прочности и вариативность у тренерского штаба Суоми. О чем речь, если поворотный дубль Словакии отгрузил неувядающий гигант Марко Анттила. Финны на турнире ни разу не пропустили в меньшинстве, что только подчеркивает работоспособность их системы.

Хозяева в полуфинале встретятся с задорными американцами. Они отправили домой самую симпатичную команду группового этапа — Швейцарию. Да как отправили — не дали забросить ни одной шайбы и остановили резвое звено Дениса Мальгина. Альпийцы пока не созрели для больших побед. А для сборной США чудеса закончатся на стадии полуфинала. Не вижу предпосылок к тому, что финская конструкция сломается и перестанет работать, когда до золотого матча остается один шаг. Американская молодежь заставит Суоми напрячься, но баланс сил не на стороне звездно-полосатых. Команда Ялонена на турнире не раз показывала, что способна мобилизоваться в момент икс и провести близкие к идеальным 60 минут.

Серыми предстоящие полуфиналы точно не станут. Сухо и сдержанно из четверки могут сыграть только финны, но против них вылетят дерзкие американцы. Отбрасываться и ждать ошибок соперника — не лучший план на матч с США. Сомневаюсь, что команда Ялонена на правах хозяев и самой опытной сборной турнира включит откат. Встреча чехов и канадцев несет больше интриг, как противостояние двух противоположных стилей. Комбинационный против агрессивного и вертикального хоккея. Скучать, наблюдая за оставшимися играми чемпионата мира, не придется.