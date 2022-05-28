Хоккей
Чемпионат мира
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 00:00

Канадцы проиграли датчанам, но могут выиграть ЧМ. Они и финны — главные претенденты на золото

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Канадцы после волевой победы над сборной Швеции.
Фото AFP
Анонс полуфиналов ЧМ-2022.

Чемпионат мира. Полуфиналы
14.20. Финляндия — США
18.20. Канада — Чехия

Канадцы показали, что для выхода в топ-4 чемпионата мира можно валять дурака не только в группе, но и два периода четвертьфинала. От разбушевавшегося урагана пострадали мягкотелые шведы, которые рассыпались за 20 минут и упустили преимущество в три шайбы. «Кленовые листья» перевернули, казалось бы, безнадежный матч. В анонсе четвертьфинала я угадал исход только двух пар. Изначально верил в проход канадцев — не спешил бы называть их андердогами плей-офф. Пусть и на ЧМ они показывают не совсем типичный для себя хоккей.

Канадские хоккеисты празднуют победу. Канадцы сотворили подвиг! Они отыгрались с 0:3 и выбили шведов с чемпионата мира

Барзал, Батерсон, Дюбуа — в распоряжении Клода Жюльена достаточно талантливых форвардов, способных решать моменты на уровне чемпионата мира. Забудьте о том, что канадцы мучились на предварительном этапе, с треском отлетели от Швейцарии и докатились до исторического поражения от датчан — первого с 1949 года. Команда включилась в нужный момент, на характере вышла в полуфинал и не исчерпала на этом потенциал. Ресурсов хватит и для борьбы с мастеровитыми, но нестабильными чехами. Сомнения внушает только вратарская линия «Кленовых». Ни Крис Дриджер, ни Логан Томпсон не убеждают на турнире, и многие проблемы идут как раз от неуверенности на последнем рубеже.

Чехи благодаря магии тройки Червенка — Крейчи — Пастрняк справедливо вышли в полуфинал, обыграв Германию. Кари Ялонен в первый год работы вывел сборную в топ-4 чемпионата мира. Предполагал, что немцы, практикующие хоккей по североамериканским лекалам, предложат большой объем катания, насытят капканами среднюю зону и не дадут развернуться у собственных ворот. Отчасти это сработало, но разницу команде Ялонена обеспечило солидное большинство, ставшее кошмаром для Германии. Наблюдать за розыгрышем чехов — одно удовольствие. Передачи в клюшку, никакой спешки, стараются выводить партнеров на выгодные позиции. В равных составах немцы создали больше моментов, но не забили, а в меньшинстве их растаскали Крейчи и компания.

Жду, что за золото сразятся Финляндия и Канада и мы увидим повторение финала прошлого чемпионата мира. Команду Юкки Ялонена с отлаженным механизмом короновали еще до турнира. Перед родными болельщиками финны сделают все, чтобы не ударить в грязь лицом. Даже когда в четвертьфинале словаки повели в две шайбы, не покидало ощущение, что хозяева отыграются. Слишком велики запас прочности и вариативность у тренерского штаба Суоми. О чем речь, если поворотный дубль Словакии отгрузил неувядающий гигант Марко Анттила. Финны на турнире ни разу не пропустили в меньшинстве, что только подчеркивает работоспособность их системы.

Форвард сборной Финляндии Марко Анттила празднует гол с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. Финский гигант снова спас страну, лучшая команда группового этапа едет домой

Хозяева в полуфинале встретятся с задорными американцами. Они отправили домой самую симпатичную команду группового этапа — Швейцарию. Да как отправили — не дали забросить ни одной шайбы и остановили резвое звено Дениса Мальгина. Альпийцы пока не созрели для больших побед. А для сборной США чудеса закончатся на стадии полуфинала. Не вижу предпосылок к тому, что финская конструкция сломается и перестанет работать, когда до золотого матча остается один шаг. Американская молодежь заставит Суоми напрячься, но баланс сил не на стороне звездно-полосатых. Команда Ялонена на турнире не раз показывала, что способна мобилизоваться в момент икс и провести близкие к идеальным 60 минут.

Серыми предстоящие полуфиналы точно не станут. Сухо и сдержанно из четверки могут сыграть только финны, но против них вылетят дерзкие американцы. Отбрасываться и ждать ошибок соперника — не лучший план на матч с США. Сомневаюсь, что команда Ялонена на правах хозяев и самой опытной сборной турнира включит откат. Встреча чехов и канадцев несет больше интриг, как противостояние двух противоположных стилей. Комбинационный против агрессивного и вертикального хоккея. Скучать, наблюдая за оставшимися играми чемпионата мира, не придется.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Главный герой «Реала» — преступник. Как Бензема шантажировал Вальбуэна интимным видео
Технологичный «Ливерпуль» и олдскульный «Реал». Как собираются выигрывать Лигу чемпионов Клопп и Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эстонцы хотят отправить Россию в низший дивизион ЧМ. Хоккейный мир окончательно сошел с ума
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости