Россию выгнали со следующего ЧМ. Сможет ли она вернуться раньше времени или все плохо?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Наказание

Сборная России отстранена от чемпионата мира 2023 года. Это было ожидаемое решение, правда, хотелось, чтобы ИИХФ имела какой-то запасной вариант. Если, например, мировой кризис закончится раньше следующего мая, то будут ли у нас шансы сыграть в Финляндии и Латвии (там пройдет турнир вместо Санкт-Петербурга)? Но об этом даже не заговаривали. Более того, дали понять, что если российская сборная вернется, то начнет турнир с первого дивизиона, правда, тоже, видимо, с турнира 2024 года (в лучшем случае), так как составы участников групп 1А и 1Б уже определены.

Все плохо. Как бы ни ругали чемпионат мира, это соревнование ставило точку в сезоне, за ним следили, а брезгливые заявления «турнир низкого качества, который неинтересно смотреть» делали те, кто ругает вообще все. Но, по правде говоря, другого выхода у ИИХФ не было. Уверен, что прорабатывались другие варианты, типа, наша команда приедет без флага, с нейтральным названием, однако, все равно был серьезный риск, что какие-то соперники отказывались бы выходить на площадку против наших ребят. И что делать? Ставить технические поражения? Думаю, что все зависело не от хоккейных федераций, а от спонсоров. Видимо, они четко дали понять, что сборной России ни в каком виде не потерпят, и дальнейшее сотрудничество будет невозможным. Чемпионат мира без нашей команды и болельщиков — не самое выгодное мероприятие, но если отвернутся и спонсоры, то будет вообще беда. Не знаю, зачем различные эксперты кричат о несправедливости решения. Все же понятно, никого мы не пристыдим.

Но у нас в России появилась хорошая возможность сосредоточиться на внутреннем турнире. Нет никакого смысла теперь собирать сборные. Лучше провести отличный чемпионат КХЛ без пауз с равномерным календарем. На 66 или более матчей, срочно поменять правила лимита в ВХЛ, чтобы и там был качественный турнир. Год мы можем провести с пользой, а в мае 2023 оценить обстановку. Даже если что-то изменится, мы каким-то чудом вернемся в хоккейную семью в следующем мае, то сумеем собрать нормальную команду из игроков, которые в отличной форме, а также ребят из Северной Америки, завершивших сезон. И сборы никакие не нужны. Надо не кричать о несправедливости, а подумать, как сделать так, чтобы болельщик не отвернулся от нашего вида спорта.

Хоккеисты сборной России Дмитрий Воронков и Артур Каюмов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Новичок

СКА выиграл борьбу за нападающего Дамира Жафярова. Удивительно, но форвард уже второе лето заикается о каких-то вариантах в НХЛ, но оказывается то в Нижнем Новгороде, то в Санкт-Петербурге. Может, теперь через пару сезонов рискнет? А если и нет, то никто не осудит. Питерцы получили хоккеиста, который сумеет компенсировать потерю Кузьменко и Гусева. Причем, он более разносторонний, чем эти два классных игрока. Например, в «Торпедо» Жафяров выходил и в меньшинстве, он умеет обороняться, Дэвид Немировски никогда не считал его чистым «забивалой» и выпускал в ключевые моменты, когда надо сохранить победный счет. Плюс у Дамира есть очень важное качество — он умеет эффективно действовать с партнерами любого уровня.

Теперь Роману Ротенбергу надо всерьез подумать о том, как формировать звенья. Можно, конечно, объединить Дамира с Николаем Прохоркиным и Маратом Хайруллиным, но если Жафяров или бывший нападающий «Нефтехимика» перейдет к Михаилу Воробьеву или Захару Бардакову, тоже ничего страшного не будет. В любом случае сохраняется концепция главного тренера, считающего, что у него не должно быть одного ударного звена, на которое вся надежда. Каждая пятерка обязана одинаково мощно действовать, как в обороне, так и в защите.

У Жафярова наступает совершенно другой период в карьере. Он уже был в топ-клубе, но с ЦСКА в свое время ничего не вышло. Теперь нападающий возвращается в сильную команду в другом качестве. СКА же опять взял с рынка сильного хоккеиста. И при этом трансферную работу клуб еще не закончил.

Ветеран

Удивил «Нефтехимик». Нижнекамцы, получив компенсацию за Марата Хайруллина, могли бы и побороться за кого-то на рынке, но вместо этого вернули из Европы нападающего Дениса Паршина. Будь на дворе 2015 год, то менеджеров из Татарстана можно было бы похвалить. Ведь они выиграли борьбу за хоккеиста, который забросил 25 шайб в сезоне, привлекался в сборную. Но сейчас Паршину 36 лет, последний сезон он провел в «Кошице» и хотя набрал 50 очков в 52 матчах, уже не готов к выступлению на российском уровне. И дело не в статистике.

Надо отдать должное, Денис в последние шесть лет нигде откровенно не проваливался. Даже в кошмарном сезоне-2019/20, когда у ничего не клеилось в «Металлурге», в какой-то момент хоккеист взял себя в руки и забросил 10 шайб. Только Илью Воробьева это все равно не убедило и он отказался от хоккеиста ближе к закрытию трансферного окна. Паршин был единственным светлым лучиком в ужасном сезоне рижского «Динамо» с Петерисом Скудрой, набрав 22 очка с 12 заброшенными шайбами. Но Денис в силу возраста может проводить откровенно плохие матчи. То есть растворяться на льду так, словно его не видно. Конечно, в таком возрасте подобные ямы неизбежны, но может ли себе «Нефтехимик» позволить такого хоккеиста? Ведь он должен играть в топ-6, в обороне Денис и в свои лучшие сезоны был не слишком полезен. А если у вас в первых двух звеньях возрастной и нестабильный форвард, то как можно рассчитывать на какой-то серьезный результат? Если Паршин для «Нефтехимика» — хоккеист ударного звена, то у нижнекамцев проблемы.