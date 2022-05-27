Эстонцы хотят отправить Россию в низший дивизион ЧМ. Хоккейный мир окончательно сошел с ума

Нашу сборную отстранили от ЧМ-2023, а некоторые хотят в будущем отправить играть с командами второго эшелона.

На сегодняшнем заседании конгресса ИИХФ было юридически оформлено решение, в неизбежности которого было мало сомнений. Отстранение сборных России и Белоруссии от участия в ЧМ-2023 идеально укладывается в общее направление действий западного мира, определяемых внешнеполитическими факторами. Пока никаких послаблений российскому спорту ждать не стоит.

В то же время охотно верю словам президента ИИХФ Люка Тардифа. Он ранее заявил ТАСС о том, что ждет скорейшего возвращения России в большую хоккейную семью. Мировая аудитория, которой интересен этот вид спорта, ограничена и давно не растет. Бойкот двух крупных хоккейных стран в данный момент — вынужденная для международной федерации мера. Сказывается общая обстановка. Достаточно вспомнить, какие слова полетели со всех сторон в адрес бывшего главы ИИХФ Рене Фазеля, столько сделавшего за годы для развития хоккея. Его вина заключалась лишь в том, что у него дружеские отношения с российской стороной.

Рене Фазель. IIHF

Как только появится возможность снять ограничения, ИИХФ это сделает на следующий день. Ей важны деньги, престиж, статус, внимание болельщиков. Сложно предсказать, когда ситуация нормализуется. Надо оставаться реалистом — ближайшие два года России точно придется вариться в собственном соку. Дальше возможны варианты. Негативную тенденцию потенциально способен нарушить Кубок мира-2024.

С трудом можно представить, что НХЛ со своими бизнес-процессами решит проигнорировать российских суперзвезд. Там люди умеют считать деньги и плюют на сантименты, когда речь заходит о прибыльном деле.

Куда больше поразили цинизм и близорукость предложения, которое, как оказывается, на конгрессе ИИХФ выдвинуло несколько участников, в том числе эстонский представитель. Он хочет, чтобы Россия и Белоруссия, когда придет время, вернулись в большой хоккей из второго по статусу дивизиона. В этом турнире, согласно предложению, примут участие команды, которые сейчас входят в дивизионы IA и IВ. К ним добавят российскую и белорусскую сборные. Если это феноменальное по своей недальновидности предложение вдруг примут, то можно будет утвердиться во мнении, что в руководстве ИИХФ сидят безнадежно глупые люди.

Дело даже не в вопросах бизнеса и коммерции. При таком раскладе велика вероятность, что сборным России и Белоруссии придется сыграть с украинцами и эстонцами. Для скромной по всем меркам прибалтийской державы сыграть против таких соперников — история на годы. Зачем даже в теории искусственно сталкивать разные по уровню сборные России и Украины, учитывая текущий политический момент, мне понять не под силу.