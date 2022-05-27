Эстонцы хотят отправить Россию в низший дивизион ЧМ. Хоккейный мир окончательно сошел с ума
На сегодняшнем заседании конгресса ИИХФ было юридически оформлено решение, в неизбежности которого было мало сомнений. Отстранение сборных России и Белоруссии от участия в ЧМ-2023 идеально укладывается в общее направление действий западного мира, определяемых внешнеполитическими факторами. Пока никаких послаблений российскому спорту ждать не стоит.
В то же время охотно верю словам президента ИИХФ Люка Тардифа. Он ранее заявил ТАСС о том, что ждет скорейшего возвращения России в большую хоккейную семью. Мировая аудитория, которой интересен этот вид спорта, ограничена и давно не растет. Бойкот двух крупных хоккейных стран в данный момент — вынужденная для международной федерации мера. Сказывается общая обстановка. Достаточно вспомнить, какие слова полетели со всех сторон в адрес бывшего главы ИИХФ Рене Фазеля, столько сделавшего за годы для развития хоккея. Его вина заключалась лишь в том, что у него дружеские отношения с российской стороной.
Как только появится возможность снять ограничения, ИИХФ это сделает на следующий день. Ей важны деньги, престиж, статус, внимание болельщиков. Сложно предсказать, когда ситуация нормализуется. Надо оставаться реалистом — ближайшие два года России точно придется вариться в собственном соку. Дальше возможны варианты. Негативную тенденцию потенциально способен нарушить Кубок мира-2024.
С трудом можно представить, что НХЛ со своими бизнес-процессами решит проигнорировать российских суперзвезд. Там люди умеют считать деньги и плюют на сантименты, когда речь заходит о прибыльном деле.
Куда больше поразили цинизм и близорукость предложения, которое, как оказывается, на конгрессе ИИХФ выдвинуло несколько участников, в том числе эстонский представитель. Он хочет, чтобы Россия и Белоруссия, когда придет время, вернулись в большой хоккей из второго по статусу дивизиона. В этом турнире, согласно предложению, примут участие команды, которые сейчас входят в дивизионы IA и IВ. К ним добавят российскую и белорусскую сборные. Если это феноменальное по своей недальновидности предложение вдруг примут, то можно будет утвердиться во мнении, что в руководстве ИИХФ сидят безнадежно глупые люди.
Дело даже не в вопросах бизнеса и коммерции. При таком раскладе велика вероятность, что сборным России и Белоруссии придется сыграть с украинцами и эстонцами. Для скромной по всем меркам прибалтийской державы сыграть против таких соперников — история на годы. Зачем даже в теории искусственно сталкивать разные по уровню сборные России и Украины, учитывая текущий политический момент, мне понять не под силу.