Канадцы сотворили подвиг! Они отыгрались с 0:3 и выбили шведов с чемпионата мира

Еще за две минуты до конца основного времени скандинавы вели в две шайбы.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

Швеция — «Канада» — 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Клингберг — 1 (Ланг, Петерсон), 1:27 — 1:0. Нюландер — 3 (Нордстрем), 7:04 — 2:0. Фриберг — 3 (Густафссон, Экман-Ларссон), 28:23 — 3:0. Грэйвс — 2 (Руа, Комтуа), 41:21 — 3:1. Дюбуа — 7 (бол., Шабо, Козенс), 58:07 — 3:2. Барзал — 1 (Батерсон, Комтуа), 58:37 — 3:3. Батерсон — 3 (бол., Барзал, Дюбуа), 60:43 — 3:4.

Вратари: Ульмарк — Дриджер (57:42 — 58:07, 58:20 — 58:37). Штраф: 6 — 10. Броски: 19 (11+1+7+0) — 42 (9+19+13+1). Судьи: Рекуцки, Хейккинен.

26 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Год назад канадцы чудом попали в плей-офф и потом добрались до золотых медалей. Одновременно им снова удалось создать иллюзию, что можно валять дурака на предварительном этапе и включать максимум, начиная только с четвертьфинала. Команда, которая ставит целью выигрыш титула, обязана улучшать определенные компоненты и прибавлять по ходу турнира. Очень часто два разных процесса смешивают, путаясь в обычных деталях, и подгоняют под концепцию итоговый результат. Однако в случае именно с «кленовыми» этот ход снова сработал.

Сборная Канады под руководством Клода Жюльена во время предварительного этапа не была похожа на механизм, которому требуется только тонкая настройка. В матче против единственного достойного соперника в виде сборной Швейцарии команда с треском провалилась, а потом еще умудрились впервые в истории проиграть датчанам. Тогда как «Тре Крунур» прошли более серьезную проверку в параллельной группе, уступив всего лишь раз, причем только в овертайме, американцам.

Прибить своего соперника к земле и не дать поднять ему голову шведская команда могла еще в первом периоде. Скандинавы вели 2:0 и получили возможность играть в большинстве впятером против троих. Канадцы с трудом отбились, а потом им фантастически повезло. Бывший форвард ЦСКА Лукас Валльмарк, выходящий на турнире в первом звене, промазал по пустым воротам из идеальной позиции. Этот промах дорого обошелся его команде. Но кто тогда мог об этом подумать?

Главный тренер шведов Юхан Гарпенлев за время своей работой с национальной командой ничего серьезного не добился. Год назад не удалось даже выйти из группы на чемпионате мира в Риге. После текущего турнира специалист покинет свой пост. Прощальная гастроль для него складывалась почти идеально, несмотря на массовый отказ энхаэловцев приехать в сборную. Состав, в котором нашлось место игрокам из европейских лиг, демонстрировала в Финляндии очень слаженный и сбалансированный хоккей. Однако в решающий момент у шведов все рассыпалось очень быстро.

С первых минут уничтожать соперника бешеным темпом и силовым давлением — фирменная канадская черта. Этот козырь оказался полностью не эффективным, поскольку шведы сами начали матч очень бодро, продемонстрировав быстрый выход из обороны и готовность к жестким единоборствам. Уже на второй минуте когда-то не прижившийся в нижегородском «Торпедо» форвард Карл Клинберг шикарным броском со средней дистанции забросил свою первую на турнире шайбу.

Сборная Канады, умеющая выбираться из любой критической ситуации, продолжала действовать в привычном для себя агрессивном стиле. Все напрасно. Шведы держали удар настолько уверенно, что было сложно поверить в устоявшийся стереотип об мягкости их характера. Терпели и справлялись с ощутимым давлением соперника они, выжидая свой шанс, идеально. Убежавший «один в ноль» форвард Вильям Нюландер шикарно реализовал свой момент.

Во втором периоде скандинавам пришлось действовать строго от обороны. Их вратарь Линус Улльмарк был загружен работой по горло, справившись с 19 бросками канадцев. Бить с силой в одну точку каменной стены можно сколь угодно долго, но результат от этого процесса наступит не быстро. Сборная Швеции оказалась в сложных условиях хитрей соперника. Всего один бросок, нанесенный в створ за период, стал голевым. Невероятная эффективность!

Быстрый гол канадского защитника Райана Грэйвза не стал камнем, который вызвал сход лавины с гор. Шведы спокойно отражали натиск соперника и, казалось, доведут матч до победы. Однако в концовке в дело включились лидеры сборной Канады — Пьер-Люк Дюбуа и Мэтью Барзэл, причем форвард «Айлендерс» забросил в самый нужный для команды момент свою первую шайбу на турнире.

В овертайме Нюландер выдал фирменную ошибку и удалился — именно из-за таких ляпов радикальные болельщики «Торонто» готовы его отправить куда подальше, хоть на Северный полюс. Канадское большинство было неумолимо прекрасным.