Финский гигант снова спас страну, лучшая команда группового этапа едет домой

Обзор двух четвертьфиналов чемпионата мира.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

Финляндия — Словакия — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Сикора — 2 (Лунтер), 8:17 — 0:1. Регенда — 5 (Такач, Иван), 15:16 — 0:2. Анттила — 1 (Покка, Фриман), 18:27 — 1:2. Анттила — 2, 23:44 — 2:2. Маннинен — 4 (Саллинен, Лехтонен), 44:01 — 3:2. Мяеналанен — 2 (п.в., Анттила, Бьернинен), 59:59 — 4:2.

Вратари: Олкинуора — Гуска.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (7+12+6) — 21 (12+7+2).

Судьи: Лоуренс, Макфарлейн.

26 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Словаки уверенно решили вопрос выхода в плей-офф, разнеся в решающем матче датчан. Вот только могло ли это испугать финнов? Хозяева чемпионата мира уверенно прошли групповой этап, уступив лишь шведам по буллитам и заняв первое место в группе. Могла насторожить травма Сами Ватанена, но у финнов в воротах Юхо Олкинуора, отыгравший на ноль четыре матча на турнире из пяти. Впрочем, его словаки пробили очень быстро — 17-летний Сикора после быстрой контратаки подправил шайбу в ворота.

А вскоре словаки удвоили преимущество: Регенда классно сыграл на добивании и забил уже шестой гол на турнире.

202-сантиметровый гигант Марко Анттила уже не раз приносил пользу своей сборной в самые важные моменты. Например, на чемпионате мира-2019 он забил победный гол в полуфинале сборной России, а затем принес Финляндии золото. На Олимпиаде-2022 он также поучаствовал в победной шайбе финнов в финале с Россией, сделав результативную передачу. И вот, когда казалось, что словаки оторвались слишком далеко, забил снова Анттила.

Но и это еще не все: не отличившийся за групповой этап ни разу Анттила вскоре оформил дубль! Он вообще умеет забивать ненужные голы? Ну, при счете 5:1, например? Очень сомневаюсь.

А в начале третьего периода словаки оставили на пятаке одного Сакари Маннинена — негабаритный нападающий успел на добивание быстрее всех.

Финны заслуженно прошли в полуфинал, где сыграют с Канадой. Но словаки оставили приятное впечатление: 17-летние Слафковски, Немец, Сикора, чуть более опытные Регенда, Роман, Фехервари — будущее сборной. Кажется, совсем скоро она сможет претендовать на что-то большее, чем просто попадание в четвертьфинал чемпионата мира.

Беспомощная Швейцария

Швейцария — США — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Майерс — 3 (бол., Беллоуз, Хьюз), 11:59 — 0:1. Годетт — 4 (Пик), 16:42 — 0:2. Майерс — 4 (Кулман, Фаррелл), 54:06 — 0:3.

Вратари: Дженони — Суэймен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (4+17+12) — 22 (12+6+4).

Судьи: Ансонс, Олунд.

26 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Швейцария не проиграла ни одного матча на групповом этапе — от команды Патрика Фишера пострадали даже канадцы. Хишир, Мейер, Мальгин — атака швейцарцев просто разрывала, да и в обороне был порядок. Но в плей-офф совсем другой уровень соперничества. И казавшиеся раскладными в группе американцы сыграли практически безошибочно. И грамотно реализовали свои моменты. Первое же удаление швейцарцев привело к голу Майерса, которому помог рикошет.

За весь первый период швейцарцы нанесли всего четыре броска — учитывая непробиваемость на турнире вратаря «Бостона» Суэймена, шансов на успех было немного. А тут еще и вратарь Дженони ошибся, выскочив из ворот и дав себя обокрасть Годетту.

Швейцарцы наносили бесполезные броски и так и не смогли пробить вратаря американцев. А Майерс оформил дубль. Похоже, Швейцария пока не готова к большим свершениям, хоть и по праву входит в число фаворитов турнира.