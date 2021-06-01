Канадцы в шаге от исторического провала. Поражением от финнов они сами поставили себя на грань вылета

С удьбу Канады решат в очном матче Латвия и Германия.

Чемпионат мира. Группа B

Канада — Финляндия — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Пирри — 2 (Виларди, Ферраро), 1:30 — 1:0. Руотсалайнен — 3, 21:11 — 1:1. Комтуа — 3 (бол., Браун, Манджапане), 28:18 — 2:1. Руотсалайнен — 4 (Лунделл, Оямяки), 56:00 — 2:2. Победный буллит: Руотсалайнен. Вратари: Кемпер — Олкинуора. Штраф: 2 — 4. Броски: 34 (18+6+9+1) — 31 (5+16+8+2). Судьи: Бьерк, Норд.

1 июня. Рига. «Арена Рига».

Сборная Канады поражением от финнов поставила себя на грань вылета. Судьба команды зависит от вечернего матча Германии и Латвии. В случае ничьей в основное время в этой игре канадцы останутся за пределами четверки и впервые в истории чемпионатов не попадут в плей-офф. А ведь шанс решить судьбу своими руками у канадцев был прекрасный.

Они в полном составе вряд ли вечером понедельника сидели у экрана и переживали за сборную Норвегии, которая неожиданно притормозила Казахстан. Этот результат резко изменил положение дел. Теперь команде Жерара Галлана надо было выйти и взять свое в матче с финнами. Жаль было только казахстанцев. Остаться в зоне плей-офф им позволяла лишь победа сборной Финляндии в основное время.

Для тех, кто смотрел за выступлением Канады с самого начала турнира, ничего неожиданного не происходило. Разве что команда прибавила в командных действиях и сыгранности. «Кленовые» смело летят вперед всеми звеньями, доставляя шайбу до чужих ворот максимально быстро, и не боятся рисковать. С трудом могу представить, чтобы дерзко и нагло в такой ситуации действовала какая-нибудь другая сборная на турнире. Быть может, за исключением США. Наверное, в душе Галлан и романтик, и человек твердых принципов. Активный стиль его команды раскрыл даже обычно по-северному спокойных финнов.

Нападающего Пирри, нынешний сезон проведшего в системе «Чикаго», уже несколько лет безуспешно зазывают в КХЛ. Игрок продолжает цепляться за любую попытку остаться в НХЛ, хотя в основном сидит в фарм-клубе. Форвард быстро выскочил на смену, примчался к чужим воротам и первым оказался на отскочившей в правый круг вбрасывания шайбе.

Разве быстрая шайба не повод немного сбавить обороты, действовать аккуратнее и пытаться ловить соперника на контратаке? Канада себе не изменила. Скорости, жесткость, агрессия — весь джентльменский набор. Игра в зрелищности от этого выиграла колоссально. Финны обеспечили себе место в плей-офф, а разницы между первым и вторым местом в группе В на данный момент немного. Предсказать, чем закончится вечерний матч потенциальных соперников по четвертьфиналу сборных Словакии и Чехии, трудно.

Вратарь Дарси Кемпер последние годы находится на очень хорошем счету в НХЛ, выступая за непритязательную «Аризону». Если бы не травмы, то мог бы взлететь еще выше. Однако оборонительный стиль «Койотов» совсем не похож на тот хоккей, в который играет в Риге сборная Канады. Кемпер много выручает, но назвать его неприступной стеной было бы преувеличением. Ощущения полной надежности его игра не вызывает. Ответный гол нападающего Руотсалайнена, который на скорости примчался с шайбой из своей зоны и бросил со средней дистанции, голкипер высокого класса пропускать не должен.

Канадцы от рискованной манеры по-прежнему не отказывались, пропуская опасные выпады соперника. Главное в такой ситуации — не увлечься и вовремя остановиться. Кемпер частично реабилитировался, несколько раз сыграв надежно. Когда же Комтуа спокойно разобрался на вражеском пятачке в большинстве, то подумалось, что его команда своего уже не упустит.

«Кленовые» включили режим осторожности и принялись грамотно сбивать темп в третьем периоде, уверенно встречая соперника всей пятеркой в средней зоне. Без атак на скорости сборная Финляндии упиралась в чужую оборону как в бетонную стену. И все-таки канадцы не вытерпели до конца — действовать пассивно и безошибочно у них не в крови. Быстрый выпад Лунделла и Руотсалайнена закончился тем, что последний оформил дубль. Взрывной по эмоциям и богатый на моменты овертайм, в котором каждая из команда упустила по несколько очевидных шансов забить, получился сногсшибательным.

А потом Кемпер потерялся в серии послематчевых бросков. Финские игроки отлично использовали его уязвимое место и точно бросали ему под «блин». Голкипер «Магнитки» Олкинуора в противоположных воротах проявил себя лучше.