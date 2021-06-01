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Германия и Латвия могут отменить суперматч Россия — Канада! Последние расклады перед плей-офф чемпионата мира

Отдел хоккея «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
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Сегодня, 15:05
Канада не смогла обеспечить себе место в плей-офф. Фото IIHF
Канада не смогла обеспечить себе место в плей-офф. Фото IIHF
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Все зависит от того, будет ли овертайм.
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Ситуация Канады

После победы Финляндии над Канадой (3:2 Б) положение в группе В чемпионата мира выглядит так:

Финляндия — 17 очков (7 матчей), США — 15 (6), Канада — 10 (7), Казахстан — 10 (7), Германия, Латвия — 9 (6), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (6).

Оставшиеся матчи в группе: Италия — США, Германия — Латвия.

Казахстан лишился шансов попасть в четвертьфинал, но Канада не смогла обеспечить себе место в плей-офф. Все зависит от матча немцев и латвийцев. Победитель этой игры точно займет третью позицию в группе, а остальные расклады таковы:

— Если матч Германия — Латвия закончится в основное время, то канадцы займут четвертое место.

— Если встреча завершится в овертайме/по буллитам, то три сборные (Латвия или Германия, Канада и Казахстан) наберут по 10 очков. Кто бы ни оказался в «тройке» из латвийцев и немцев, именно эта сборная станет четвертой, а Канада — пятой. Все потому, что при равенстве очков у трех команд сначала считается количество баллов в матчах внутри их «подгруппы» (если побеждает Латвия, то у Латвии — 4, Канады — 3, Казахстана — 2; если Германия — у всех по 3), а затем разность шайб (и если Германия, то у Германии — «+1», у Канады — «0», у Казахстана — «-1»).

Американцы, скорее всего, станут первыми в группе, так как шансы не набрать три очка в матче с Италией минимальны.

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Что у России

В группе А после матча Швейцария — Великобритания (6:3) положение выглядит так:

Швейцария — 15 очков (7 матчей), Россия — 14 (6), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 10 (7), Дания — 8 (7), Великобритания — 4 (7), Белоруссия — 4 (6).

Оставшиеся матчи: Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

Если Россия побеждает Белоруссию, то занимает первое место в группе. Если же россияне не смогут это сделать, то в случае равенства очков со Швейцарией мы будем выше этой команды, а со Словакией — ниже (критерий — победа в личной встрече). А вот если по 15 очков наберут все три эти сборные сразу, то наши хоккеисты останутся вторыми. Ключевыми показателями будут число очков в матчах внутри «тройки» (по 3), а далее разность шайб (у Швейцарии — «плюс 4», у России — «плюс 1», у Словакии — «минус 5»).

Так что по-прежнему весьма вероятно, что Россия в четвертьфинале сыграет против Канады. Это произойдет, если наша сборная победит Белоруссию, а Германия и Латвия закончат свой матч в основное время.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры