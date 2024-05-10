Экс-хоккеист «Чикаго» Воробьев: «Сборная Казахстана при удачном стечении обстоятельств может попасть в полуфинал ЧМ»

Экс-нападающий «Чикаго Блэкхокс» Павел Воробьев оценил перспективы сборной Казахстана на стартующем чемпионате мира-2024 в Чехии.

«Перспективы сборной, я считаю, в этом году достаточно неплохие. По составу, я посмотрел, он очень даже неплохой. Сплав опыта и молодости. Поэтому думаю, что неплохие шансы. При удачном стечении обстоятельств, при определенной удаче можно попасть в полуфинал. Еще раз говорю, это исходя из состава. Не просто так. Латвия в прошлом году вот так вот выстрелила. Считаю, что у Казахстана есть как минимум такие же шансы и возможности повторить прошлогодний успех латвийской сборной», — приводит слова Воробьева Legalbet.kz.

Сборная Казахстана сыграет в группе В против США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши.

В первом матче казахстанцы сыграют с французской сборной. Игра пройдет 11 мая.