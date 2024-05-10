Быков — о 15-летии победы на ЧМ-2009: «Важно было подтвердить чемпионское звание, которое мы завоевали в Канаде!»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о победе на ЧМ-2009.

«Важно было подтвердить чемпионское звание, которое мы завоевали в Канаде на ЧМ-2008 года! Выиграть чемпионат мира непросто, а подтвердить это звание еще сложнее, так как соперники настраиваются очень серьезно на действующих чемпионов мира! Костяк команды, который мы сознательно сохранили для передачи победных традиций, внутренних требований команды, дал возможность новобранцам сборной чувствовать себя уверенно, показать свой талант, добиться победы и подтвердить титул чемпионов мира», — сказал Быков «СЭ».

Также бывший тренер сборной России отметил важность создания профессиональной атмосферы в коллективе.

«Победа на ЧМ-2009 года подтвердила правильность нашей стратегии по подходу комплектования команды и подготовки ее с нацеленностью выхода на пик своих возможностей к финальной серии чемпионата! Нам удалось сформировать компетентный тренерский штаб, создать профессиональную атмосферу внутри команды с отменной дисциплиной и требовательностью к своей подготовке, понимая, что соперники будут серьезно настраиваться на действующих чемпионов мира! Безусловно все, команда, персонал, руководство и конечно же болельщики были рады и счастливы в тот момент... Впереди нас ждали непростые времена!» — добавил Быков.

10 мая 2009 года сборная России в финале обыграла Канаду (2:1).