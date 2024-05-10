Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 14:15

Капитан «Торонто» Таварес сыграет за сборную Канады на чемпионате мира-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан «Торонто» Джон Таварес пополнит состав сборной Канады на чемпионате мира-2024 в Чехии, сообщает журналист Даррен Дрегер.

В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона 33-летний нападающий провел 80 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 36 результативных передач. В плей-офф канадец записал на свой счет два очка (1+1) в семи играх.

Таварес ни разу не становился призером мировых первенств. При этом хоккеист является победителем Олимпиады и Кубка мира в национальной сборной.

Хоккеисты сборной Канады являются действующими чемпионами мира. Чемпионат мира-2024 по хоккею: участники, расписание и где смотреть

У «кленовых листьев» осталось одно свободное место в заявке на ЧМ-2024. Ранее сообщалось, что в состав может быть включен форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш либо нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Чемпионат мира-2024 пройдет с 10 по 26 мая в Праге и Остраве.

Джон Таварес
Хоккей
Сборная Канады по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
ИИХФ оштрафовала ФХР на миллион франков за игру вратаря Федотова в ЦСКА
Австрия сыграет на Евро-2024 в группе с Польшей, Нидерландами и Францией
Журналисты рассказали об обнаружении могилы ликвидированного польского «актера»
Овертайм имени Панарина, три русских звезды матча и новый голевой рекорд Ничушкина. Что произошло в Кубке Стэнли 10 мая
Глава СК поручил возбудить дело об осквернении памятника ВОВ в Финляндии
Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Популярное видео
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быков — о 15-летии победы на ЧМ-2009: «Важно было подтвердить чемпионское звание, которое мы завоевали в Канаде!»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости