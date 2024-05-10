Германия обыграла Словакию в матче чемпионата мира

Сборная Германии обыграла Словакию в матче группового турнира чемпионата мира — 6:4. Соревнования проходят в Чехии.

У победителей 3 (1+2) очка набрал Лео Пфедерль. У проигравших гол и результативная передача на счету Марека Гривика.

Германия набрала 3 очка, у Словакии — 0. В следующей игре группы B немцы сыграют с национальной командой США 11 мая. Словакия 12-го числа встретится с Казахстаном.

Чемпионат мира

Группа B

Словакия — Германия — 4:6 (0:0, 2:3, 2:3)

Голы: Кахун — 1 (бол., Элиз, Пфедерль), 29:46 — 0:1. Й. Мюллер — 1 (бол., Михаелис, Туоми), 32:31 — 0:2. Гривик — 1 (Цегларик, Слафковски), 36:06 — 1:2. Фехервари — 1 (Поспишил), 38:09 — 2:2. Кельбле — 1, 39:31 — 2:3. Михаелис — 1 (Пфедерль, Элиз), 44:27 — 2:4. Гудачек — 1 (Слафковски, Гривик), 54:13 — 3:4. Пфедерль — 1 (Элиз, Й. Мюллер), 56:02 — 3:5. Эдер — 1 (п.в.), 58:55 — 3:6. Сукель — 1 (Келемен, Регенда), 59:45 — 4:6.

Вратари: Шкорванек (57:54 — 58:55) — Грубауэр.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 39 (8+13+18) — 22 (6+9+7).

Судьи: Пирс, Хейккинен.

10 мая. Острава. Ostravar Arena. 9109 зрителей.