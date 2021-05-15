Защитники Зуб и Гавриков прибыли в расположение сборной России
13:11
Защитники Владислав Гавриков и Артем Зуб прибыли в расположение сборной России перед чемпионатом мира в Риге (Латвия), сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Хоккеисты присоединились к национальной команде после завершения выступлений в регулярном чемпионате НХЛ.
Защитники Владислав Гавриков и Артем Зуб присоединились к сборной #россиявмоемсердце pic.twitter.com/OmsBIqRX1B— Хоккей России (@russiahockey) May 15, 2021
В сезоне-2020/21 Зуб провел 47 матчей за «Оттаву», на счету 25-летнего игрока 14 (3+11) очков. У 25-летнего Гаврикова 12 (2+10) очков в 55 играх за «Коламбус».
Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.
Читайте также
«У Этери ты либо работаешь, либо уходишь с катка. Каждая тренировка — стресс». Турецкий фигурист — о Тутберидзе и Мишине
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю