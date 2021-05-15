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Защитники Зуб и Гавриков прибыли в расположение сборной России

13:11
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Защитники Владислав Гавриков и Артем Зуб прибыли в расположение сборной России перед чемпионатом мира в Риге (Латвия), сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеисты присоединились к национальной команде после завершения выступлений в регулярном чемпионате НХЛ.

В сезоне-2020/21 Зуб провел 47 матчей за «Оттаву», на счету 25-летнего игрока 14 (3+11) очков. У 25-летнего Гаврикова 12 (2+10) очков в 55 играх за «Коламбус».

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав