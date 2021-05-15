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Спонсор ИИХФ убрал герб России с формы Овечкина на рекламном постере ЧМ-2021

15:04
Спонсор ИИХФ убрал герб России с формы Овечкина на рекламном постере ЧМ-2021. Фото Telegram-канал Василия Конова
Спонсор ИИХФ убрал герб России с формы Овечкина на рекламном постере ЧМ-2021. Фото Telegram-канал Василия Конова

Спонсор ИИХФ концерн Skoda убрала герб России с формы нападающего сборной России Александра Овечкина и флаг страны с трибун на рекламном постере ЧМ-2021 в Латвии.

Журналист Василий Конов в своем Telegram-канале выложил этот постер. На джерси Овечкина отсутствует герб России и надпись на кириллице. Кроме того, на трибунах среди флагов отсутствует российский триколор.

Напомним, что сборная России будет играть на ЧМ-2021 в форме без национальных символов в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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