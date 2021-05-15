Матч между Белоруссией и Казахстаном отменили из-за коронавируса
11:49
Товарищеский матч между сборными Белоруссии и Казахстана по хоккею отменена из-за коронавируса, информирует пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.
Встреча должна была состояться в субботу.
14 мая заражение коронавирусом было выявлено у представителя делегации сборной Казахстана. Повторный тест подтвердил наличие инфекции.
Оргкомитет чемпионата мира в Риге позволил команде продолжать тренировочный процесс, но без товарищеского матча. Все представители команды прошли тестирование.
Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня.
Белоруссия сыграет в группе А вместе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.
Казахстан в группе В встретятся со сборными Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии.
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