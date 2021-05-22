Нападающий сборной России Антон Бурдасов вновь отличился в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Великобритании. Он оформил дубль в этой встрече — 3:0.

Партнеры вывели Бурдасова на открытый бросок, и нападающему оставалось поразить пустой угол.