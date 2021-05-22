Великобритания — Россия: Бурдасов оформил дубль
16:31
Нападающий сборной России Антон Бурдасов вновь отличился в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Великобритании. Он оформил дубль в этой встрече — 3:0.
Партнеры вывели Бурдасова на открытый бросок, и нападающему оставалось поразить пустой угол.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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