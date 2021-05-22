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Великобритания — Россия: Григоренко отличился в меньшинстве

16:29
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Нападающий сборной России Михаил Григоренко забил в первом периоде матча группового этапа ЧМ-2021 против команды Великобритании. Он смог забросить в меньшинстве — 2:0.

Дмитрий Воронков поборолся за шайбу в зоне соперника и отдал пас на Григоренко, который использовал свой шанс.

Для Михаила это второй гол на турнире. В первой игре против Чехии (4:3) он забросил победную шайбу.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры