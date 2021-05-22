Великобритания — Россия: Григоренко отличился в меньшинстве
16:29
Нападающий сборной России Михаил Григоренко забил в первом периоде матча группового этапа ЧМ-2021 против команды Великобритании. Он смог забросить в меньшинстве — 2:0.
Дмитрий Воронков поборолся за шайбу в зоне соперника и отдал пас на Григоренко, который использовал свой шанс.
Для Михаила это второй гол на турнире. В первой игре против Чехии (4:3) он забросил победную шайбу.
Читайте также
Головин может стать чемпионом, великая битва «Атлетико» и «Реала», «Ливерпуль» и «Ювентус» сражаются за ЛЧ
Один из ведущих легионеров КХЛ бросил играть в плей-офф. По ходу решающей серии он договорился с другим клубом
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю