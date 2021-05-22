Нападающий сборной России Михаил Григоренко забил в первом периоде матча группового этапа ЧМ-2021 против команды Великобритании. Он смог забросить в меньшинстве — 2:0.

Дмитрий Воронков поборолся за шайбу в зоне соперника и отдал пас на Григоренко, который использовал свой шанс.

Mikhail Grigorenko scores shorthanded. 2-0 Russia. Been a really good start to the tournament from Grigorenko. #IIHFWorlds pic.twitter.com/CbsBkaVLKq — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 22, 2021

Для Михаила это второй гол на турнире. В первой игре против Чехии (4:3) он забросил победную шайбу.