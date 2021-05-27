Вайсфельд назвал приглашение Бобровского в сборную логичным шагом

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал приглашение в сборную России на чемпионат мира голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

— Если есть возможность усилиться вратарем такого уровня — почему бы это не сделать, — подчеркнул Вайсфельд. — Это вполне логичный шаг. Конечно, у Бобровского был не очень удачный сезон в НХЛ, но, с другой стороны, у него должна быть некоторая недосказанность и он прежде всего сам себе захочет доказать, что он действительно является вратарем высокого уровня и хорошо отыграет.

Думаю, тренерский штаб сделает все, чтобы он смог быстро войти в игру, потому что эти антиковидные правила очень жесткие. Надо сделать так, чтобы он подошел в своем лучшем состоянии к решающим матчам.