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Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира

6 июня 2021, 22:58
Хоккеисты сборной России во время матча ЧМ-2021. Фото AFP
Хоккеисты сборной России во время матча ЧМ-2021. Фото AFP
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После завершения чемпионата мира определился новый мировой рейтинг ИИХФ.

Первое место в нем сохранила сборная Канады, на вторую позицию поднялась Финляндия, сместившая из топ-2 Россию. Также можно отметить, что на пятое место вышла Германия, опередившая Чехию и Швецию.

Топ-10 рейтинга выглядят так:

1. Канада — 3235 баллов

2. Финляндия — 3125

3. Россия — 3050

4. США — 2945

5. Германия — 2905

6. Чехия — 2895

7. Швеция — 2880

8. Швейцария — 2815

9. Словакия — 2670

10. Латвия — 2560

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры