Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира
6 июня 2021, 22:58
После завершения чемпионата мира определился новый мировой рейтинг ИИХФ.
Первое место в нем сохранила сборная Канады, на вторую позицию поднялась Финляндия, сместившая из топ-2 Россию. Также можно отметить, что на пятое место вышла Германия, опередившая Чехию и Швецию.
Топ-10 рейтинга выглядят так:
1. Канада — 3235 баллов
2. Финляндия — 3125
3. Россия — 3050
4. США — 2945
5. Германия — 2905
6. Чехия — 2895
7. Швеция — 2880
8. Швейцария — 2815
9. Словакия — 2670
10. Латвия — 2560
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