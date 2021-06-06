Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира

После завершения чемпионата мира определился новый мировой рейтинг ИИХФ.

Первое место в нем сохранила сборная Канады, на вторую позицию поднялась Финляндия, сместившая из топ-2 Россию. Также можно отметить, что на пятое место вышла Германия, опередившая Чехию и Швецию.

Топ-10 рейтинга выглядят так:

1. Канада — 3235 баллов

2. Финляндия — 3125

3. Россия — 3050

4. США — 2945

5. Германия — 2905

6. Чехия — 2895

7. Швеция — 2880

8. Швейцария — 2815

9. Словакия — 2670

10. Латвия — 2560