Канада обыграла Финляндию в финале чемпионата мира по хоккею

Победителем чемпионата мира по хоккею 2021 года стала сборная Канады. В финале она обыграла сборную Финляндии (3:2 ОТ).

В основное время у финнов шайбы забрасывали Микаэль Руохомаа и Питер Линдбом, у канадцев — Макс Комтуа и Адам Хенрик. Победная шайба в овертайме в активе Ника Пола.

Чемпионат мира проходил в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. Турнир также должен был принимать Минск (Белоруссия), но из-за ситуации в стране город потерял право быть хозяином ЧМ.

Сборная Канады выиграла чемпионат мира в 27-й раз и делит по этому показателю лидерство со сборными СССР/России.

Чемпионат мира

Финал

Финляндия — Канада — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Руохомаа — 1 (Каски), 8:57 — 1:0. Комтуа — 4 (бол., Браун, Уокер), 24:30 — 1:1. Линдбом — 1 (Ноусиайнен, Руохомаа), 45:27 — 2:1. Хенрик — 6 (бол., Комтуа, Браун), 52:37 — 2:2. Пол — 2 (Браун), 66:26 — 2:3.

Вратари: Олкинуора — Кемпер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (8+9+11+3) — 26 (8+7+7+4).

Судьи: Ромасько, Франо.

6 июня. Рига. «Арена Рига».