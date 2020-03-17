Чемпионат мира
|
Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Великобритания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|США
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0-0
|0
Совет ИИХФ обсудил статус ЧМ-2020
Члены совета Международной федерации хоккея провели удаленное совещание. В конференц-колле также приняли участие представители оргкомитета чемпионата мира-2020 и представители команд, сообщает официальный сайт ФХР.
Участники обсудили текущий статус турнира. Окончательное решение в вопросе проведения турнира принято не было. Планируются дальнейшие консультации с правительством Швейцарии, президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что Международная федерация хоккея работает в тесном контакте с руководством принимающей турнир страны.
Чемпионат мира-2020 запланирован к проведению 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне.
Ранее вице-президент ИИХФ Калерво Куммола в интервью финским СМИ заявил, что организация отменит проведение чемпионата мира-2020 в Швейцарии.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список
Дополнительная информация: