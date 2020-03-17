Совет ИИХФ обсудил статус ЧМ-2020

Члены совета Международной федерации хоккея провели удаленное совещание. В конференц-колле также приняли участие представители оргкомитета чемпионата мира-2020 и представители команд, сообщает официальный сайт ФХР.

Участники обсудили текущий статус турнира. Окончательное решение в вопросе проведения турнира принято не было. Планируются дальнейшие консультации с правительством Швейцарии, президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что Международная федерация хоккея работает в тесном контакте с руководством принимающей турнир страны.

Чемпионат мира-2020 запланирован к проведению 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне.

Ранее вице-президент ИИХФ Калерво Куммола в интервью финским СМИ заявил, что организация отменит проведение чемпионата мира-2020 в Швейцарии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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