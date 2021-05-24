Словакия — Россия: все голы матча чемпионата мира
17:30
Сборная России проводит матч группового этапа чемпионата мира по хоккею против команды Словакии.
1:0 — гол Келемена
1:1 — гол Барабанова
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Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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