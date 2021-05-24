Латвия всухую обыграла Италию в матче чемпионата мира

Сборная Латвии переиграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Подопечные Боба Хартли победили соперника со счетом 3:0.

Для Латвии эта победа стала второй на турнире. У команды 7 очков в трех матчах.

Итальянцы потерпели третье поражение подряд. Италия занимает седьмое место в своей группе, уступая Канаде по разности шайб.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Латвия — Италия — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Карсумс — 1 (Крастенберг), 32:08 — 1:0. Дарзиньш — 2 (п.в., Джериньш, Фрейбергс), 58:48 — 2:0. Карсумс — 2 (п.в.), 59:48 — 3:0.

Вратари: Пунненовс — Фацио (58:23 — 58:48, 59:14 — 59:48).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 44 (14+17+13) — 12 (6+3+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

24 мая. Рига. «Арена Рига».