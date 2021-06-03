Сергей Бобровский: «Когда проигрываешь, это опустошение. Нет слов»

Вратарь сборной России Сергей Бобровский после поражения от Канады (1:2 ОТ) подвел итоги матча 1/4 финала чемпионата мира-2021 по хоккею.

— Сейчас тяжело. Тяжело проигрывать такие игры на вылет. Настраиваешь себя на победу, на лучший хоккей и готовишь себя к победе. Когда проигрываешь, это опустошение. Нет слов. Разговоры о выборе между мной и Самоновым? Не следил за этим. Я приехал сюда, чтобы готовиться к играм. Меня вызвало руководство сборной. Я с удовольствием принял этот вызов. А потом на карантине готовился к игре. Мне доверили. Я старался, бился, показывал всё, что мог.

Сложно сказать, что не получилось. Самое главное, что не получилось выиграть. Парни бились и старались. Никто не трусил. Все работали. Это хоккей. Здесь всегда есть выигравшие и проигравшие. К сожалению, сегодня мы на проигравшей стороне. В овертайме хоккей не меняется. Да, у игроков больше места, но вратарь играет по шайбе. Как и при игре пять на пять. Стараешься читать игру и сделать сэйвы.

Когда проигрываешь в четвертьфинале и остаешься без медали, — это грустно. Многие ребята получили бесценный опыт на этом турнире. Молодых ребят было много. Некоторые проводили первый турнир. Это неоценимый опыт для их мастерства и развития, — сказал Бобровский во флеш-интервью «Все на матч!».

3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин в атаке с участием Орлова. У Канады отличились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.

Сборная России не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2014 года.