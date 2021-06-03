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Вайсфельд о решающем удалении в матче Россия — Канада: «Соперник падал, и Тарасенко попал ему в лицо»

3 июня 2021, 23:19
Момент матча Россия — Канада. Фото AFP
Момент матча Россия — Канада. Фото AFP
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Бывший арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление Владимира Тарасенко в третьем периоде четвертьфинала чемпионата мира против Канады (1:2 ОТ). Соперник реализовал большинство, сравняв счет и избежав поражения в основное время.

«Думаю, что он клюшку хотел поднять, а соперник падал, и Тарасенко попал ему в лицо. С моей точки зрения это сложно назвать стопроцентным удалением, но основания удалять Тарасенко были», — сказал Вайсфельд.

(Алексей Шевченко)

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