Вайсфельд о решающем удалении в матче Россия — Канада: «Соперник падал, и Тарасенко попал ему в лицо»
3 июня 2021, 23:19
Бывший арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление Владимира Тарасенко в третьем периоде четвертьфинала чемпионата мира против Канады (1:2 ОТ). Соперник реализовал большинство, сравняв счет и избежав поражения в основное время.
«Думаю, что он клюшку хотел поднять, а соперник падал, и Тарасенко попал ему в лицо. С моей точки зрения это сложно назвать стопроцентным удалением, но основания удалять Тарасенко были», — сказал Вайсфельд.
(Алексей Шевченко)
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