Бывший арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление Владимира Тарасенко в третьем периоде четвертьфинала чемпионата мира против Канады (1:2 ОТ). Соперник реализовал большинство, сравняв счет и избежав поражения в основное время.

«Думаю, что он клюшку хотел поднять, а соперник падал, и Тарасенко попал ему в лицо. С моей точки зрения это сложно назвать стопроцентным удалением, но основания удалять Тарасенко были», — сказал Вайсфельд.

(Алексей Шевченко)