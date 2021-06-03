Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Губерниев — о поражении от Канады: «Разговоры о везении — вранье. Проиграли по делу!»

23:24
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
Теги:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поражении сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021.

«Проиграли по делу, — сказал Губерниев «СЭ». — Канадцы были ничуть не хуже, они способны были собраться на один матч. Говорить, что кому-то повезло или не повезло — это вранье. Бобровский, конечно, помог — без него было бы хуже. Наших хоккеистов, чтобы обыгрывать такую сборную Канады, не готовят. Мы проиграли 153-у составу. Бодались, но не сложилось. Для того, чтобы быть «Красной машиной», нужно много выиграть, а не наоборот».

Губерниев также поделился мнением об использовании выражения «Красная машина» для современной сборной.

«Красная машина» — это команда Виктора Тихонова и Владимира Юрзинова. Как современная называется? Слушайте, есть The Beatles. Когда они распались, Пол Маккартни играл в группе Wings, например. The Beatles — это The Beatles. «Красная машина» — это «Красная машина». Есть искусственные создания, а есть легендарные», — добавил Губерниев.

 

(Артем Бухаев)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 4277
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой
Белоруссия ввела ответные меры на санкции США
Врач получил 13 ножевых ранений в Одессе в попытке отстоять жену
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры