Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поражении сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021.

«Проиграли по делу, — сказал Губерниев «СЭ». — Канадцы были ничуть не хуже, они способны были собраться на один матч. Говорить, что кому-то повезло или не повезло — это вранье. Бобровский, конечно, помог — без него было бы хуже. Наших хоккеистов, чтобы обыгрывать такую сборную Канады, не готовят. Мы проиграли 153-у составу. Бодались, но не сложилось. Для того, чтобы быть «Красной машиной», нужно много выиграть, а не наоборот».

Губерниев также поделился мнением об использовании выражения «Красная машина» для современной сборной.

«Красная машина» — это команда Виктора Тихонова и Владимира Юрзинова. Как современная называется? Слушайте, есть The Beatles. Когда они распались, Пол Маккартни играл в группе Wings, например. The Beatles — это The Beatles. «Красная машина» — это «Красная машина». Есть искусственные создания, а есть легендарные», — добавил Губерниев.

(Артем Бухаев)