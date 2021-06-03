Сборная России 10 лет не может обыграть Канаду на чемпионатах мира

Сборная Канады победила команду России (2:1 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Основное время встречи завершилось вничью — в овертайме победу канадцам принесла шайба Эндрю Манджапане.

Таким образом, Россия уже 10 лет — с мая 2011 года — не может победить Канаду на чемпионатах мира и Кубке мира. В последний раз это произошло в мае 2011-го — сборная России обыграла Канаду (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира в Братиславе.

За эти годы на чемпионатах мира россияне проиграли четыре встречи, а также один матч на Кубке мира-2016.

Однако, у России была одна победа над Канадой за этот промежуток времени — в 2017 году в рамках Кубка Первого канала (2:0).