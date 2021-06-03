Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Сборная России 10 лет не может обыграть Канаду на чемпионатах мира

3 июня 2021, 23:51
Сборная России. Фото AFP
Сборная России. Фото AFP
Теги:

Сборная Канады победила команду России (2:1 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Основное время встречи завершилось вничью — в овертайме победу канадцам принесла шайба Эндрю Манджапане.

Таким образом, Россия уже 10 лет — с мая 2011 года — не может победить Канаду на чемпионатах мира и Кубке мира. В последний раз это произошло в мае 2011-го — сборная России обыграла Канаду (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира в Братиславе.

За эти годы на чемпионатах мира россияне проиграли четыре встречи, а также один матч на Кубке мира-2016.

Однако, у России была одна победа над Канадой за этот промежуток времени — в 2017 году в рамках Кубка Первого канала (2:0).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 4482
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Канада: все голы матча
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Россия заснула. Это поражение от Канады — позор и катастрофа
Кожевников назвал причину поражения сборной России от Канады на ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры