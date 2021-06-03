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Брызгалов: «Раз мы 10 лет не можем обыграть Канаду на ЧМ, то они нас сильнее»

23:46
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото Reuters
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото Reuters
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Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал «СЭ» поражение национальной команды от Канады (1:2 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира-2021.

«Не следил за турниром, но раз мы 10 лет не можем обыграть Канаду на чемпионатах мира, то они нас сильнее. Сейчас в хоккейных кругах я не общаюсь. Но если в ФХР нужна моя консультация, то я готов. Мы рассмотрим это предложение. А вообще попроще надо ко всему относиться. Это же игра», — сказал Брызгалов «СЭ».

Сегодня, 3 июня, в четвертьфинале чемпионата мира сборная России в овертайме уступила Канаде (1:2). Россия не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2011 года.

(Владислав Флегонтов, Владимир Пушкарев)

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