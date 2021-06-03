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Фазель считает, что у сборной России будет шанс реабилитироваться на следующем ЧМ

3 июня 2021, 23:52
Рене Фазель. Фото photo.khl.ru, photo.khl.ru
Рене Фазель. Фото photo.khl.ru, photo.khl.ru
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021.

«Все лидеры группы А едут домой — это такой чемпионат. Сборная России — хорошая команда, отлично играла на групповом этапе, но это спорт. Плюс играть против канадцев всегда сложно, какая бы сборная у них ни была. Команды Швейцарии и России были лучше на предыдущем этапе, но турнир для них закончен.

Но в следующем году будет совсем другой чемпионат мира в Финляндии, я надеюсь. И у российской сборной будет шанс реабилитироваться. Этим спорт и хорош", — приводит слова Фазеля ТАСС.

3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин в атаке с участием Орлова. У Канады отличились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.

Сборная России не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2014 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11559263

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