Фазель считает, что у сборной России будет шанс реабилитироваться на следующем ЧМ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021.

«Все лидеры группы А едут домой — это такой чемпионат. Сборная России — хорошая команда, отлично играла на групповом этапе, но это спорт. Плюс играть против канадцев всегда сложно, какая бы сборная у них ни была. Команды Швейцарии и России были лучше на предыдущем этапе, но турнир для них закончен.

Но в следующем году будет совсем другой чемпионат мира в Финляндии, я надеюсь. И у российской сборной будет шанс реабилитироваться. Этим спорт и хорош", — приводит слова Фазеля ТАСС.

3 июня команда Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме. В составе сборной России единственную шайбу забросил Евгений Тимкин в атаке с участием Орлова. У Канады отличились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане.

Сборная России не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2014 года.