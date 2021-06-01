Россия — Белоруссия: Нестеров открыл счет в первой смене
20:18
Сборная России открыл счет в матче группового этапа чемпионата мира против Белоруссии. Он отличился в самом начале первого периода — 1:0.
Нестеров забил гол, бросив от синей линии.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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