Россия — Белоруссия: видеообзор матча чемпионата мира-2021
23:03
Сборная России разгромила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Риге.
Встреча группы А завершилась со счетом 6:0. Шайбы забросили Никита Нестеров (дважды), Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.
Сухой матч провел вратарь сборной России Александр Самонов.
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