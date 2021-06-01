Сборная России разгромила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

Встреча группы А завершилась со счетом 6:0. Шайбы забросили Никита Нестеров (дважды), Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков.

Сухой матч провел вратарь сборной России Александр Самонов.