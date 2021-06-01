Каспарайтис считает, что канадцы могут удивить сборную России в четвертьфинале ЧМ

Бывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал «СЭ» победу россиян над Белоруссией (6:0) в последнем матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

«Хоккей сейчас стал такой игрой, где любая команда может устроить сюрприз. Не думаю, что сборная России рассматривает канадцев как легкого соперника. Конечно, они будут готовиться для полного состава Канады. Всякое бывает, любой соперник сейчас серьезный. Молодые парни, которые играют за Канаду будут биться и всякое может случиться. Канада проиграла Латвии? Такое тоже бывает, неопытные игроки недооценили соперника. Канадцы точно будут настраиваться на победу, ибо для них это принципиальный матч. Буду болеть за Россию, надеюсь на лучшее».

Каспарайтис также считает, что в приезде голкипера Сергея Бобровского в сборную России есть как плюс, так и минус.

«Бобровский — вратарь высокого уровня. Но я не понимаю, зачем по ходу чемпионата меняют вратарей и ждут какого-то чуда. Есть собранная команда, есть хороший вратарь. Зачем его менять? Может, делают ставку на опыт. Хотя у него плей-офф не очень хорошо сложился в этом году. Надеюсь, что Бобровский духом не упал, и он будет играть на своем уровне», — добавил Каспарайтис.

Россия набрала 17 очков и заняла первое место в группе A. Команда Валерия Брагина 3 июня сыграет в четвертьфинале турнира против Канады.

(Артем Бухаев)