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Роман Ротенберг: «Игроки сборной России понимают свою ответственность за поражение от Канады»

01:52

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что игроки сборной России понимают ответственность за поражение в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Канады (1:2 ОТ).

«С точки зрения психологии, команда была подготовлена к этому матчу, когда вернемся в Москву, проведем совещание, проанализируем все детали. На данном этапе надо поблагодарить болельщиков, которые поддерживали команду, и игроков, которые приехали в сборную. По самоотдаче, желанию и характеру к команде сегодня нет вопросов, так как проиграли в овертайме, все старались и хотели выиграть. Сейчас мы будем делать выводы, смотреть вперед и думать, как нам защитить золото Олимпийских игр на Олимпиаде в Китае, этот матч дал нам много пищи для размышлений. Конечно, мы недовольны результатом, все очень расстроены, игроки в том числе, все очень переживают и понимают свою ответственность за это поражение и что подвели многих болельщиков.

Все, кто приехал на турнир и жил в «пузыре», проделали огромную работу, нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять. Теперь наша задача выиграть Олимпийские игры в Пекине, а что касается сегодняшнего поражения, сложно говорить о какой-то системной ошибке в овертайме 3 на 3. Это сугубо индивидуальное мастерство защитника сборной Канады. Сегодня была равная игра, все игроки отдали все — это 100 процентов", — цитирует ТАСС Ротенберга.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11559637

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