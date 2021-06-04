Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Крикунов назвал причины поражения российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира

01:51
Теги:

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о поражении национальной команды от Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге (1:2 ОТ).

«Старались, играли, боролись, но проиграли, это Канада, и эти матчи всегда стоят особняком от всех других, как бы там ни было, — сказал Крикунов ТАСС. — Наша команда уступила в борьбе — пропустила момент, упустила игрока, забившего гол. Бывает, что сделаешь, одна ошибка решила все. С 2014 года мы не можем завоевать золото чемпионата мира, выигрывали серебряные, бронзовые медали, а золото не можем. Весь этот чемпионат стоит особняком, и результаты об этом говорят — та же Канада проиграла первую игру. Подготовка в «пузыре», жизнь в «пузыре», когда ты постоянно находишься в одной комнате без возможности переключиться, все это сказывается».

В полуфиналах ЧМ-2021 Канада сыграет с США, а Финляндия встретится с Германией. Матчи состоятся 5 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11559321

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 7464
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Канада: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн четвертьфинал ЧМ-2021
Ученые нашли новое средство лечения агрессивной формы рака простаты
Видео: Как распознать признаки сглаза?
Врач получил 13 ножевых ранений в Одессе в попытке отстоять жену

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры