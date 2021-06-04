Крикунов назвал причины поражения российской сборной в четвертьфинале чемпионата мира

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о поражении национальной команды от Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге (1:2 ОТ).

«Старались, играли, боролись, но проиграли, это Канада, и эти матчи всегда стоят особняком от всех других, как бы там ни было, — сказал Крикунов ТАСС. — Наша команда уступила в борьбе — пропустила момент, упустила игрока, забившего гол. Бывает, что сделаешь, одна ошибка решила все. С 2014 года мы не можем завоевать золото чемпионата мира, выигрывали серебряные, бронзовые медали, а золото не можем. Весь этот чемпионат стоит особняком, и результаты об этом говорят — та же Канада проиграла первую игру. Подготовка в «пузыре», жизнь в «пузыре», когда ты постоянно находишься в одной комнате без возможности переключиться, все это сказывается».

В полуфиналах ЧМ-2021 Канада сыграет с США, а Финляндия встретится с Германией. Матчи состоятся 5 июня.