Россия в восьмой раз в этом веке осталась без медалей чемпионата мира

Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ) и восьмой раз в XXI веке осталась без медалей чемпионата мира по хоккею.

Однажды — в 2004 году — россияне не смогли преодолеть второй групповой турнир, шесть раз уступали в четвертьфинале и один раз — в матче за третье место. Главный тренер россиян Валерий Брагин пополнил группу специалистов, которым на дебютном турнире не удалось попасть в полуфинал.

Владимир Юрзинов и Александр Якушев также начинали работу с командой с пятого места, Илья Воробьев на первом в карьере чемпионате был шестым, Владимир Плющев — седьмым. Причем для Юрзинова и Плющева первые турниры остались единственными, Якушев через год упал на 11-е место, а Воробьев добрался до бронзы.

(Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда сборная России оставалась без медалей ЧМ в XXI веке