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Россия в восьмой раз в этом веке осталась без медалей чемпионата мира

01:57
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото ФХР
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото ФХР
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Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ) и восьмой раз в XXI веке осталась без медалей чемпионата мира по хоккею.

Однажды — в 2004 году — россияне не смогли преодолеть второй групповой турнир, шесть раз уступали в четвертьфинале и один раз — в матче за третье место. Главный тренер россиян Валерий Брагин пополнил группу специалистов, которым на дебютном турнире не удалось попасть в полуфинал.

Владимир Юрзинов и Александр Якушев также начинали работу с командой с пятого места, Илья Воробьев на первом в карьере чемпионате был шестым, Владимир Плющев — седьмым. Причем для Юрзинова и Плющева первые турниры остались единственными, Якушев через год упал на 11-е место, а Воробьев добрался до бронзы.

(Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда сборная России оставалась без медалей ЧМ в XXI веке

Год

Страна

Тренер

Стадия вылета

Место

2001

Германия

Борис Михайлов

1/4 финала

6-е

2003

Финляндия

Владимир Плющев

1/4 финала

7-е

2004

Чехия

Виктор Тихонов

2-й гр.турнир

10-е

2006

Латвия

Владимир Крикунов

1/4 финала

5-е

2011

Словакия

Вячеслав Быков

Матч за 3-е место

4-е

2013

Финляндия/Швеция

Зинэтула Билялетдинов

1/4 финала

6-е

2018

Дания

Илья Воробьев

1/4 финала

6-е

2021

Латвия

Валерий Брагин

1/4 финала

5-е

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