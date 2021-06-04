Россия в восьмой раз в этом веке осталась без медалей чемпионата мира
Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ) и восьмой раз в XXI веке осталась без медалей чемпионата мира по хоккею.
Однажды — в 2004 году — россияне не смогли преодолеть второй групповой турнир, шесть раз уступали в четвертьфинале и один раз — в матче за третье место. Главный тренер россиян Валерий Брагин пополнил группу специалистов, которым на дебютном турнире не удалось попасть в полуфинал.
Владимир Юрзинов и Александр Якушев также начинали работу с командой с пятого места, Илья Воробьев на первом в карьере чемпионате был шестым, Владимир Плющев — седьмым. Причем для Юрзинова и Плющева первые турниры остались единственными, Якушев через год упал на 11-е место, а Воробьев добрался до бронзы.
(Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда сборная России оставалась без медалей ЧМ в XXI веке
|
Год
|
Страна
|
Тренер
|
Стадия вылета
|
Место
|
2001
|
Германия
|
Борис Михайлов
|
1/4 финала
|
6-е
|
2003
|
Финляндия
|
Владимир Плющев
|
1/4 финала
|
7-е
|
2004
|
Чехия
|
Виктор Тихонов
|
2-й гр.турнир
|
10-е
|
2006
|
Латвия
|
Владимир Крикунов
|
1/4 финала
|
5-е
|
2011
|
Словакия
|
Вячеслав Быков
|
Матч за 3-е место
|
4-е
|
2013
|
Финляндия/Швеция
|
Зинэтула Билялетдинов
|
1/4 финала
|
6-е
|
2018
|
Дания
|
Илья Воробьев
|
1/4 финала
|
6-е
|
2021
|
Латвия
|
Валерий Брагин
|
1/4 финала
|
5-е
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