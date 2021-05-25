Победы США и Финляндии еще больше уменьшили шансы Канады на плей-офф. Расклады чемпионата мира
После матчей США — Казахстан (3:0) и Финляндия — Норвегия (4:2) турнирное положение в группе В чемпионата мира выглядит так (у всех по 3 матча):
Германия — 9 очков, Латвия, Финляндия — 7, США — 6, Казахстан — 4, Норвегия — 3, Канада, Италия — 0.
В плей-офф выходит четыре команды. Положение канадцев, которые пока не набрали ни одного очка, только ухудшилось после двух побед фаворитов. «Кленовым листьям» предстоит сыграть еще четыре матча: Норвегия (26 мая), Казахстан (28 мая), Италия (30 мая), Финляндия (1 июня).
Напомним, что существует вариант, при котором канадцы, даже выиграв четыре матча, могут не попасть в плей-офф. Допустим, что они наберут 12 очков. При этом:
— Германия побеждает Казахстан, набирает 12 очков — и оказывается выше Канады по личным встречам. При этом немцы проигрывают Латвии, США и Финляндии.
— Латвия побеждает Норвегию и Германию и набирает 13 очков. При этом латвийцы проигрывают США и Финляндии.
— Финляндия побеждает Германию, Латвию и Италию — и набирает 16 очков. Поражение от Канады уже не играет роли.
— США побеждает Германию, Латвию, Италию и Норвегию — и набирает 18 очков.
Любой новый результат в рамках такого расклада будет еще больше уменьшать шансы канадцев на попадание в плей-офф. А каждая потеря очков с их стороны, скорее всего, будет практически равнозначна непопаданию в четвертьфинал.
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