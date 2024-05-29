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Сегодня, 21:22

Плющев: «В России хоккей менее агрессивный, чем на Западе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о стиле игры стран-участниц чемпионата мира-2024.

«Общие стилистические черты, которые подметил в игре западных стран ЧМ? Они выбрали себе интересный почерк. Скорость, сила, натиск и силовая борьба — теперь это стиль западных хоккейных стран. Если мы хотим быть в фаворе чемпионата мира, нам надо менять свой стиль. У нас хоккей менее силовой и агрессивный», — приводит слова Плющева LiveResult.

В финале ЧМ-2024 сборная Чехии обыграла команду Швейцарии (2:0), выиграв золотые медали турнира впервые с 2010 года.

Источник: LiveResult
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Владимир Плющев
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