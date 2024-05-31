Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 18:41

Рыбин заявил, что без России на чемпионате мира по хоккею было скучно всем

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер «Химика» Максим Рыбин оценил выступление сборной Канады на чемпионате мира по хоккею.

«Почему Канада не дошла до финала и даже не выиграла матч за третье место? Думаю, в Чехию от Канады приехали бы другие хоккеисты, если на турнире была Россия. У нас из НХЛ освободились Кучеров, Сергачев, Овечкин, Малкин. Посмотрите, какая бригада уже набралась. В КХЛ тоже есть много хороших игроков. Без нас всем скучно. Надеюсь, скоро все нормализуется», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Чехия выиграла чемпионат мира впервые с 2010 года, победив Швейцарию (2:0). Бронзовые медали завоевала Швеция, оказавшись сильнее Канады (4:2).

Источник: Liveresult.ru
Александр Овечкин
Максим Рыбин
Никита Кучеров
9
5
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
«Боруссия» и «Реал» 1 июня сыграют в финале Лиги чемпионов
Бой Махачев — Порье возглавит турнир UFC 302 ночью 2 июня
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канарейкин считает, что сборная России по хоккею дошла бы на чемпионате мира до полуфинала

Канарейкин заявил, что ему интересно посмотреть на игроков НХЛ на чемпионате мира

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости