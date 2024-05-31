Канарейкин считает, что сборная России по хоккею дошла бы на чемпионате мира до полуфинала

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил, до какой стадии могла дойти сборная России на минувшем чемпионате мира по хоккею.

«Если бы мы играли с нашими игроками из НХЛ, то точно дошли бы до полуфинала. Даже не сомневаюсь. А дальше — как карта ляжет», — приводит слова Канарейкина LiveResult.

Сборные России всех уровней начиная с февраля 2022 года отстранены от международных хоккейных соревнований под эгидой ИИХФ.