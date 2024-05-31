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Сегодня, 16:51

Канарейкин считает, что сборная России по хоккею дошла бы на чемпионате мира до полуфинала

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Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил, до какой стадии могла дойти сборная России на минувшем чемпионате мира по хоккею.
«Если бы мы играли с нашими игроками из НХЛ, то точно дошли бы до полуфинала. Даже не сомневаюсь. А дальше — как карта ляжет», — приводит слова Канарейкина LiveResult.

Сборные России всех уровней начиная с февраля 2022 года отстранены от международных хоккейных соревнований под эгидой ИИХФ.

Источник: Liveresult.ru
Сборная России по хоккею
Федор Канарейкин
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