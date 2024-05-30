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Сегодня, 07:58

Канарейкин: «Сборной России однозначно не хватало на ЧМ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Федор Канарейкин считает, что сборной России не хватало на чемпионате мира-2024.

«Россия для всех — это красная тряпка для соперников. Мы — суперхоккейная держава, которая всегда на равных соревнуется с остальными ведущими сборными. Отсутствие нашей сборной негативно влияет на интерес к турниру. Нас однозначно не хватало на ЧМ», — цитирует LiveResult Канарейкина.

Сборные России всех уровней отстранены от международных соревнований с 2022 года. На чемпионате мира-2024 победу одержала Чехия, которая в финале обыграла команду Швейцарии (2:0).

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/222671-Kanareykin-Sbornoy-Rossii-odnoznachno-ne-hvatalo-na-CHM
Хоккей
Сборная России по хоккею
Федор Канарейкин
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