Канарейкин: «Сборной России однозначно не хватало на ЧМ»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Федор Канарейкин считает, что сборной России не хватало на чемпионате мира-2024.

«Россия для всех — это красная тряпка для соперников. Мы — суперхоккейная держава, которая всегда на равных соревнуется с остальными ведущими сборными. Отсутствие нашей сборной негативно влияет на интерес к турниру. Нас однозначно не хватало на ЧМ», — цитирует LiveResult Канарейкина.

Сборные России всех уровней отстранены от международных соревнований с 2022 года. На чемпионате мира-2024 победу одержала Чехия, которая в финале обыграла команду Швейцарии (2:0).