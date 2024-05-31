Плющев связал неудачу сборной Швеции на ЧМ с особенностями гендерного развития в стране

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил выступление сборной Швеции на ЧМ по хоккею.

«Когда у тебя с пяти лет начинается гендерное воспитание и надо определиться, кто ты — мальчик или девочка и в какой туалет тебе ходить, то у тебя будет деградировать хоккей. Хоккей — это мужская игра, которая не терпит размазни. А сейчас выходят на лед — покатались, им по носу дали и все. Уже нет их на поле», — приводит слова Плющева Liveresult.

Чехия выиграла чемпионат мира впервые с 2010 года, победив Швейцарию (2:0). Бронзовые медали завоевала Швеция, оказавшись сильнее Канады (4:2).