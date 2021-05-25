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Турнирные таблицы чемпионата мира-2021 — группы России и Канады на 25 мая

22:40
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Во вторник, 25 мая, на чемпионате мира в Латвии прошли матчи группового турнира.

Сборная Великобритании потерпела свое третье поражение на этом ЧМ, уступив в овертайме Дании со счетом 2:3. В другой встрече группы А команда Швеции всухую разгромила Швейцарию (7:0), одержав первую победу на турнире.

В группе В США нанесла сборной Казахстана первое поражение — 3:0. Финляндия обыграла Норвегию со счетом 5:2 и поднялась на 3-е место в турнирной таблице.

Турнирное положение в группе A: Словакия — 9 очков (3 игры), Россия — 6 (3), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (3), Белоруссия — 4 (3), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3), Великобритания — 1 (3).

Турнирное положение в группе В: Германия — 9 (3), Латвия — 7 (3), Финляндия — 7 (3), США— 6 (3), Казахстан — 4 (3), Норвегия — 3 (3), Канада — 0 (3), Италия — 0 (3).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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