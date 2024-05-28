Хоккеистам сборной Чехии вдвое повысили призовые за победу на чемпионате мира

Игроки сборной Чехии получат по 1 миллиону чешских крон (около 4 миллионов рублей) за победу на чемпионате мира-2024.

Ранее размер призовых составлял 500 тысяч крон.

«Всю свою жизнь я боролся за наилучшие условия для игроков. И я убежден, что большие дела должны вознаграждаться адекватными деньгами», — приводит слова главы Чешской федерации хоккея Алоиза Гадамчика Sport.cz.

В финале турнира сборная Чехии обыграла национальную команду Швейцарии (2:0), выиграв золотые медали чемпионата мира впервые с 2010 года.