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Сегодня, 00:12

Президент Чехии считает правильным отсутствие сборной России на чемпионате мира-2024 по хоккею

Евгений Козинов
Корреспондент
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Петр Павел.
Фото Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел возразил на то, что чемпионат мира по хоккею 2024 года был неполным без сборной России.

«Это неправда. Просто из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было. Наверняка вы все помните предыдущий чемпионат в Праге в 2015 году, как они вели себя в финале с Канадой. Я думаю, что только из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате», — приводит слова Павела RT со ссылкой на iSport.cz.

Также он добавил, что политической подоплеки в его высказываниях нет: все дело в неспортивном поведении российских хоккеистов.

Победителем турнира стала сборная Чехии, которая переиграла в финале Швейцарию (2:0). В матче за 3-е место Швеция выиграла у Канады (4:2).

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (ИИХФ). В феврале отстранение продлили на сезон-2024/25.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1321862-chehiya-rossiya-hokkei-pavel?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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