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Сегодня, 21:25

Кожевников: «Россия на ЧМ билась бы за самые высокие места»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший хоккеист сборной СССР Александр Кожевников рассказал о потенциальных шансах сборной России на ЧМ по хоккею.

«Бились за самые высокие места. Вызывали бы наших из НХЛ, взяли сильных парней из КХЛ. У нас была бы отличная команда», — приводит слова Кожевникова LiveResult.

Сборные России всех уровней отстранены от международных соревнований с 2022 года. На чемпионате мира-2024 победу одержала Чехия, которая в финале обыграла команду Швейцарии (2:0).

Источник: LiveResult
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Александр Кожевников
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