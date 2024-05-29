Кожевников: «Россия на ЧМ билась бы за самые высокие места»

Бывший хоккеист сборной СССР Александр Кожевников рассказал о потенциальных шансах сборной России на ЧМ по хоккею.

«Бились за самые высокие места. Вызывали бы наших из НХЛ, взяли сильных парней из КХЛ. У нас была бы отличная команда», — приводит слова Кожевникова LiveResult.

Сборные России всех уровней отстранены от международных соревнований с 2022 года. На чемпионате мира-2024 победу одержала Чехия, которая в финале обыграла команду Швейцарии (2:0).