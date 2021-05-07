Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Лещев присоединится к тренерскому штабу сборной России 9 мая

10:17
Теги:

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев присоединится к тренерскому штабу основной национальной команды 9 мая.

«Альберт Лещев работал в тренерском штабе национальной сборной России на Кубке Первого канала. 9 мая он присоединится к штабу национальной команды и продолжит работу с ней в том же качестве, что и на Кубке Первого канала, — это работа с нападающими. В целом штаб на чемпионате мира будет таким же, как и на российском этапе Евротура. Что касается штаба юниорской сборной, все вопросы будут решаться после взрослого чемпионата мира. Планируется, что Лещев продолжит работу, но сейчас все силы брошены на подготовку национальной сборной», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

В данный момент сборная России ведет подготовку к чемпионату мира в Риге (Латвия), который пройдет с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11321153

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Россия — Канада на ЮЧМ: пока 6:5
Канада — Россия, юниорский ЧМ-2021: смотреть онлайн трансляцию финала
Юниорский ЧМ-2021, финал и матч за третье место: результаты игр 7 мая
Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав