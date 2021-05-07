Лещев присоединится к тренерскому штабу сборной России 9 мая

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев присоединится к тренерскому штабу основной национальной команды 9 мая.

«Альберт Лещев работал в тренерском штабе национальной сборной России на Кубке Первого канала. 9 мая он присоединится к штабу национальной команды и продолжит работу с ней в том же качестве, что и на Кубке Первого канала, — это работа с нападающими. В целом штаб на чемпионате мира будет таким же, как и на российском этапе Евротура. Что касается штаба юниорской сборной, все вопросы будут решаться после взрослого чемпионата мира. Планируется, что Лещев продолжит работу, но сейчас все силы брошены на подготовку национальной сборной», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

В данный момент сборная России ведет подготовку к чемпионату мира в Риге (Латвия), который пройдет с 21 мая по 6 июня.